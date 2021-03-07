LV Monogram小花繽紛盛開 Color Blossom BB新款上市
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Blossom珠寶系列，以品牌經典Monogram四瓣花紋為主要設計元素，而最新上市的Color Blossom BB珠寶系列也不例外，不過這系列以繽紛硬寶石為素材的日常配戴款珠寶，以精緻小巧的樣式呈現細膩的花瓣樣式，融合原創與出乎意料的色彩，展現令人耳目一新的活潑巧思。
最能象徵路易威登品牌傳統與專業旅行者形象的Monogram圖騰，出現在Color Blossom BB系列中各種吊墜、手鍊與戒指上。珠寶的貴重金屬色調與彩色硬寶石的搭配經過縝密的考量：玫瑰金的柔和色調，優雅襯托粉色珍珠母貝與紅玉髓；而深邃的縞瑪瑙與孔雀石，則和黃金色澤相互輝映，優雅的灰色調珍珠母貝搭配白金意外和諧，更突顯Monogram別緻的花卉圖騰。
每種裝飾寶石的輪廓外形均以手工雕琢拋光，配合精緻的黃金、玫瑰金與白金鍊條呈現豐富色彩與線條感，再以密集鑲飾的碎鑽增添閃耀光澤，花卉圖騰中央的金色釘子裝飾則象徵路易威登品牌數世紀以來的專業製箱傳統，是最能展現路易威登珠寶創意巧思的設計。
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