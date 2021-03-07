快訊

周星馳現身吳孟達告別式 送好友最後一程

藻礁爆紅政府才急喊溝通 學者諷：局面回不去了

LV Monogram小花繽紛盛開 Color Blossom BB新款上市

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登Color Blossom BB系列珠寶新款上市。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom BB系列珠寶新款上市。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Blossom珠寶系列，以品牌經典Monogram四瓣花紋為主要設計元素，而最新上市的Color Blossom BB珠寶系列也不例外，不過這系列以繽紛硬寶石為素材的日常配戴款珠寶，以精緻小巧的樣式呈現細膩的花瓣樣式，融合原創與出乎意料的色彩，展現令人耳目一新的活潑巧思。

最能象徵路易威登品牌傳統與專業旅行者形象的Monogram圖騰，出現在Color Blossom BB系列中各種吊墜、手鍊與戒指上。珠寶的貴重金屬色調與彩色硬寶石的搭配經過縝密的考量：玫瑰金的柔和色調，優雅襯托粉色珍珠母貝與紅玉髓；而深邃的縞瑪瑙與孔雀石，則和黃金色澤相互輝映，優雅的灰色調珍珠母貝搭配白金意外和諧，更突顯Monogram別緻的花卉圖騰。

每種裝飾寶石的輪廓外形均以手工雕琢拋光，配合精緻的黃金、玫瑰金與白金鍊條呈現豐富色彩與線條感，再以密集鑲飾的碎鑽增添閃耀光澤，花卉圖騰中央的金色釘子裝飾則象徵路易威登品牌數世紀以來的專業製箱傳統，是最能展現路易威登珠寶創意巧思的設計。

路易威登Color Blossom BB鑽石與縞瑪瑙黃金耳環，11萬1,000元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom BB鑽石與縞瑪瑙黃金耳環，11萬1,000元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom XL鑽石與縞瑪瑙黃金吊墜，24萬元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom XL鑽石與縞瑪瑙黃金吊墜，24萬元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom Mini SUN鑲鑽玫瑰金戒指，13萬3,000元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom Mini SUN鑲鑽玫瑰金戒指，13萬3,000元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom BB鑽石與縞瑪瑙黃金手鍊，20萬元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom BB鑽石與縞瑪瑙黃金手鍊，20萬元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom Mini SUN孔雀石鑲鑽玫瑰金戒指，10萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom Mini SUN孔雀石鑲鑽玫瑰金戒指，10萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom Mini STAR灰色珍珠母貝鑲鑽白金戒指，10萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom Mini STAR灰色珍珠母貝鑲鑽白金戒指，10萬2,000元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom Mini STAR粉紅色珍珠母貝鑲鑽玫瑰金戒指，90,500元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom Mini STAR粉紅色珍珠母貝鑲鑽玫瑰金戒指，90,500元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom Mini STAR虹玉髓鑲鑽玫瑰金戒指，93,000元。圖／路易威登提供
路易威登Color Blossom Mini STAR虹玉髓鑲鑽玫瑰金戒指，93,000元。圖／路易威登提供

珠寶 品牌

延伸閱讀

蔡依林辣秀寶格麗 深V雪胸蛇蠍美

尊重環境最時髦！蕭邦公平交易打造Ice Cube高級珠寶

微博之夜 劉嘉玲、喬欣、黃子韜眾星美戴Harry Winston

我家也有動物園？萌萌動物珠寶 熊貓、豹貓隨身戴！

相關新聞

女王節「PXGo!全聯線上購」PX Pay支付滿600元送388點

迎接3月8日「國際婦女節」到來，全聯福利中心「PXGo!全聯線上購」自即日起至3月11日限時推出「女王盛宴」活動，使用P...

Google公布兒少網路安全調查結果 近8成台灣家長沒使用安全設定

網路上各類資訊的流通越來越快速，讓現代人更要謹慎篩選接收的訊息是否正確，對於涉世未深的兒童、青少年來說，資訊安全的觀念更...

Lenovo Yoga輕旅行快閃店信義威秀中庭登場 下單抽PS5

台灣日常工作生活雖然受到疫情影響較小，但對新常態的工作模式接受度極高，除了價格、性價比，這一年來「輕薄、高效能」等特色也...

紐約、巴黎、上海3地串聯 愛馬仕秋冬秀看點都在這

在全球新冠肺炎疫情威脅尚未正式解除的此刻，許多大型活動還是無法照舊舉行，其中時裝秀就是一例，「沒有現場觀眾的發表會」已成...

LV Monogram小花繽紛盛開 Color Blossom BB新款上市

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Blossom珠寶系列，以品牌經典Monogram四瓣花紋為主要設計元素...

咖哩、義大利麵飄粉紅滋味！9款「櫻花蝦料理」春意濃

在櫻花盛開的季節，幕里諾餐飲集團旗下的泰迪農園咖哩、石壁家、鳥丈爐端燒等品牌，也紛紛以海中的「櫻花蝦」為主題，推出一系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。