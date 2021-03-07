LV Monogram小花繽紛盛開 Color Blossom BB新款上市

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Blossom珠寶系列，以品牌經典Monogram四瓣花紋為主要設計元素，而最新上市的Color Blossom BB珠寶系列也不例外，不過這系列以繽紛硬寶石為素材的日常配戴款珠寶，以精緻小巧的樣式呈現細膩的花瓣樣式，融合原創與出乎意料的色彩，展現令人耳目一新的活潑巧思。

最能象徵路易威登品牌傳統與專業旅行者形象的Monogram圖騰，出現在Color Blossom BB系列中各種吊墜、手鍊與戒指上。珠寶的貴重金屬色調與彩色硬寶石的搭配經過縝密的考量：玫瑰金的柔和色調，優雅襯托粉色珍珠母貝與紅玉髓；而深邃的縞瑪瑙與孔雀石，則和黃金色澤相互輝映，優雅的灰色調珍珠母貝搭配白金意外和諧，更突顯Monogram別緻的花卉圖騰。