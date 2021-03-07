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紐約、巴黎、上海3地串聯 愛馬仕秋冬秀看點都在這

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
一系列黑白細膩格紋圖騰、皮革交錯而成的格狀裝飾，穿戴起來像是女戰士的盔甲。圖／愛馬仕提供
一系列黑白細膩格紋圖騰、皮革交錯而成的格狀裝飾，穿戴起來像是女戰士的盔甲。圖／愛馬仕提供

在全球新冠肺炎疫情威脅尚未正式解除的此刻，許多大型活動還是無法照舊舉行，其中時裝秀就是一例，「沒有現場觀眾的發表會」已成了習慣。近期接連和法國劇場總監Cyril Teste合作即時拍攝、剪接直播大秀的愛馬仕，昨日發表了2021秋冬女裝系列，這次改以「三地串連」的直播方式呈現《三部曲》作品，攜手來自美國和大陸的編舞家Madeline Hollander、古佳妮（Gu Jiani），以及法國編劇兼導演Sébastien Lifshitz，融合舞蹈、時尚秀，透過跨領域和跨地域的突破合作，又再次讓人感受到時尚的無限可能。

愛馬仕2021《三部曲》秋冬女裝秀，選在紐約和巴黎、上海登場，作為序幕的紐約現場是在第七軍團槍械庫舉行，舞者們跳著由美國編舞家Madeline Hollander操刀的舞蹈，細膩詮釋「行走的樣貌」。接著畫面來到巴黎共和國衛隊總部，由模特兒帶來一場我們印象中熟悉的時尚秀。最後，在上海愛馬仕之家的舞者演出由古佳妮指導的作品，聚焦在挑戰肢體極限，進而完成完整的《三部曲》。整個表演歷程花了兩個多月準備、一周彩排的時間，透過不同風格的舞蹈更能展現最完整的服裝動態魅力。

在秀前，愛馬仕推出了一支Sébastien Lifshitz操刀的製作紀錄影片《三部曲》，詳細呈現了整個前製過程的靈感和各種細節。愛馬仕藝術總監Alexis Dumas在片中透露自己十分熱愛現場表演的藝術形式，特別是現代舞，而無法親自看秀的失望之情也促使他定調此次的大秀計畫。「選擇直播這種形式的表演需要勇氣，表演像是一部三幕劇，舞台設計是其中的靈魂，並運用大量的鏡頭和複雜的運鏡，而且全部都經過縝密測量校準，身為電影工作者，這是一項令人難以抗拒的挑戰。」Sébastien Lifshitz表示。

這次與兩位擁有不同文化背景的舞蹈家合作，愛馬仕女裝創意總監Nadège Vanhee-Cybulski也各自與他們產生不同的對話和創意的激盪，當中也有很多來自電影的啟發。如美國編舞家Madeline Hollander就把對「紐約行人」的觀察放入舞蹈中，她和Nadège Vanhee-Cybulski從1948年改編安徒生紅舞鞋童話的電影《紅菱艷The Red Shoes》擷取靈感，「我思考著服裝是如何影響我們的生活方式、舞蹈和運動，如何像魔術般激發動作的......它們成為了編舞舞碼。」Madeline Hollander說。而在紐約的場地中，作為背景的舞台布幕也以愛馬仕標誌性的橘色呈現，這也是這次《三部曲》大秀很重要的一個元素，在巴黎的秀場、上海愛馬仕之家也可以看到表演者在愛馬仕橘裝置、盒子打造的場景中演出。

至於為什麼選擇與女性舞蹈家合作？Nadège Vanhee-Cybulski表示：「這個想法是對女性感性的重新詮釋。女性的感性總是被男性描述、攝影、拍攝和描繪。我們接觸的舞蹈編導是女性，這不是偶然的。我們生活在這個女性需要掌控自己敘事的時代，在她們認為合適的情況下表達自己的感性，而不是千篇一律。對於當代的女性和時裝來說，這是一個持續的過程，也是一個艱鉅的挑戰。」而對於三地串連的發表模式，Nadège Vanhee-Cybulski則說：「我們依舊無法到其他地方旅行，那就讓新的系列作品走到大家面前吧！」

回歸到服裝本身，2021秋冬女裝系列充滿了強悍力量，用色沉穩經典，卻表達了對於探索新神話的感性情感渴望。一系列黑白細膩格紋圖騰、皮革交錯而成的格狀裝飾，穿戴起來像是女戰士的盔甲。派克大衣式剪裁的西裝，超越了既有的規則。裙襬上的流蘇裝飾搖曳生姿，垂墜感十足的洋裝，也展現帶點復古風情的優雅女人味。配件方面也有許多俏皮年輕的嘗試，呼應迷你包的熱潮，具備各種收納功能的手機包拎在手上可愛又實用。還有可以當成裝飾項鍊的口紅皮套，也增添了造型上的搭配趣味。

垂墜感十足的洋裝，也展現帶點復古風情的優雅女人味。圖／愛馬仕提供
垂墜感十足的洋裝，也展現帶點復古風情的優雅女人味。圖／愛馬仕提供
在上海愛馬仕之家的舞者演出由古佳妮指導的作品，挑戰肢體極限。圖／愛馬仕提供
在上海愛馬仕之家的舞者演出由古佳妮指導的作品，挑戰肢體極限。圖／愛馬仕提供
作為序幕的紐約第七軍團槍械庫現場，舞者們跳著由美國編舞家Madeline Hollander操刀的舞蹈，細膩詮釋「行走的樣貌」。圖／愛馬仕提供
作為序幕的紐約第七軍團槍械庫現場，舞者們跳著由美國編舞家Madeline Hollander操刀的舞蹈，細膩詮釋「行走的樣貌」。圖／愛馬仕提供
一系列黑白細膩格紋圖騰、皮革交錯而成的格狀裝飾，穿戴起來像是女戰士的盔甲。圖／愛馬仕提供
一系列黑白細膩格紋圖騰、皮革交錯而成的格狀裝飾，穿戴起來像是女戰士的盔甲。圖／愛馬仕提供
裙襬上的流蘇裝飾搖曳生姿。圖／愛馬仕提供
裙襬上的流蘇裝飾搖曳生姿。圖／愛馬仕提供
愛馬仕發表了2021秋冬女裝系列，改以紐約、巴黎、上海「三地串連」的直播方式呈現《三部曲》作品。圖／愛馬仕提供
愛馬仕發表了2021秋冬女裝系列，改以紐約、巴黎、上海「三地串連」的直播方式呈現《三部曲》作品。圖／愛馬仕提供
還有可以當成裝飾項鍊的口紅皮套，也增添了造型上的搭配趣味。圖／愛馬仕提供
還有可以當成裝飾項鍊的口紅皮套，也增添了造型上的搭配趣味。圖／愛馬仕提供
呼應迷你包的熱潮，具備各種收納功能的手機包拎在手上可愛又實用。圖／愛馬仕提供
呼應迷你包的熱潮，具備各種收納功能的手機包拎在手上可愛又實用。圖／愛馬仕提供
一系列黑白細膩格紋圖騰、皮革交錯而成的格狀裝飾，穿戴起來像是女戰士的盔甲。圖／愛馬仕提供
一系列黑白細膩格紋圖騰、皮革交錯而成的格狀裝飾，穿戴起來像是女戰士的盔甲。圖／愛馬仕提供
巴黎共和國衛隊總部的時尚大秀。
巴黎共和國衛隊總部的時尚大秀。
作為序幕的紐約第七軍團槍械庫現場，舞者們跳著由美國編舞家Madeline Hollander操刀的舞蹈，細膩詮釋「行走的樣貌」。圖／愛馬仕提供
作為序幕的紐約第七軍團槍械庫現場，舞者們跳著由美國編舞家Madeline Hollander操刀的舞蹈，細膩詮釋「行走的樣貌」。圖／愛馬仕提供
呼應迷你包的熱潮，具備各種收納功能的手機包拎在手上可愛又實用。圖／愛馬仕提供
呼應迷你包的熱潮，具備各種收納功能的手機包拎在手上可愛又實用。圖／愛馬仕提供
作為序幕的紐約第七軍團槍械庫現場，舞者們跳著由美國編舞家Madeline Hollander操刀的舞蹈，細膩詮釋「行走的樣貌」。圖／愛馬仕提供
作為序幕的紐約第七軍團槍械庫現場，舞者們跳著由美國編舞家Madeline Hollander操刀的舞蹈，細膩詮釋「行走的樣貌」。圖／愛馬仕提供
在紐約的場地中，作為背景的舞台布幕也以愛馬仕標誌性的橘色呈現。圖／愛馬仕提供
在紐約的場地中，作為背景的舞台布幕也以愛馬仕標誌性的橘色呈現。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2021秋冬系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2021秋冬系列。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 紐約

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