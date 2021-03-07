快訊

周星馳現身吳孟達告別式 送好友最後一程

藻礁爆紅政府才急喊溝通 學者諷：局面回不去了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女王節「PXGo!全聯線上購」PX Pay支付滿600元送388點

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯OFF COFFEE推出限時嚐鮮優惠價，最低只要12元就能喝到精品級咖啡。圖／全聯福利中心提供
全聯OFF COFFEE推出限時嚐鮮優惠價，最低只要12元就能喝到精品級咖啡。圖／全聯福利中心提供

迎接3月8日「國際婦女節」到來，全聯福利中心「PXGo!全聯線上購」自即日起至3月11日限時推出「女王盛宴」活動，使用PX Pay支付，全館單日滿600元送388福利點，同時「小時達」也推出多項爆殺品，最低下殺7折起，多款精選商品用超級優惠的價格就能買得到，單筆消費滿399元還可享免運，生鮮乾貨最快1小時幫你送到家門口，讓每個負責採購的女性都可以動動手指輕鬆享受「女王級」購物服務，不用大包小包，線上直接買爆犒賞平日辛勞。

另外，想要喝杯咖啡享受片刻悠閒，全聯為歡慶OFF COFFEE升級100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，超過880家門市自即日起至3月25日推出限時嚐鮮優惠，美式15元、拿鐵25元，愛環保自帶杯子再折3元，等於最低只要12元就能喝到精品級咖啡。

咖啡 女王 生鮮

延伸閱讀

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

「38婦女節」7間優惠必收！超商10元咖啡、CoCo第2杯半價、星巴克買1送1

矽晶圓女王徐秀蘭 征服投資圈

聯合報黑白集／女王都打，小英不打嗎？

相關新聞

女王節「PXGo!全聯線上購」PX Pay支付滿600元送388點

迎接3月8日「國際婦女節」到來，全聯福利中心「PXGo!全聯線上購」自即日起至3月11日限時推出「女王盛宴」活動，使用P...

Google公布兒少網路安全調查結果 近8成台灣家長沒使用安全設定

網路上各類資訊的流通越來越快速，讓現代人更要謹慎篩選接收的訊息是否正確，對於涉世未深的兒童、青少年來說，資訊安全的觀念更...

Lenovo Yoga輕旅行快閃店信義威秀中庭登場 下單抽PS5

台灣日常工作生活雖然受到疫情影響較小，但對新常態的工作模式接受度極高，除了價格、性價比，這一年來「輕薄、高效能」等特色也...

紐約、巴黎、上海3地串聯 愛馬仕秋冬秀看點都在這

在全球新冠肺炎疫情威脅尚未正式解除的此刻，許多大型活動還是無法照舊舉行，其中時裝秀就是一例，「沒有現場觀眾的發表會」已成...

LV Monogram小花繽紛盛開 Color Blossom BB新款上市

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Blossom珠寶系列，以品牌經典Monogram四瓣花紋為主要設計元素...

咖哩、義大利麵飄粉紅滋味！9款「櫻花蝦料理」春意濃

在櫻花盛開的季節，幕里諾餐飲集團旗下的泰迪農園咖哩、石壁家、鳥丈爐端燒等品牌，也紛紛以海中的「櫻花蝦」為主題，推出一系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。