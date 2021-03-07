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女王節「PXGo!全聯線上購」PX Pay支付滿600元送388點
迎接3月8日「國際婦女節」到來，全聯福利中心「PXGo!全聯線上購」自即日起至3月11日限時推出「女王盛宴」活動，使用PX Pay支付，全館單日滿600元送388福利點，同時「小時達」也推出多項爆殺品，最低下殺7折起，多款精選商品用超級優惠的價格就能買得到，單筆消費滿399元還可享免運，生鮮乾貨最快1小時幫你送到家門口，讓每個負責採購的女性都可以動動手指輕鬆享受「女王級」購物服務，不用大包小包，線上直接買爆犒賞平日辛勞。
另外，想要喝杯咖啡享受片刻悠閒，全聯為歡慶OFF COFFEE升級100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，超過880家門市自即日起至3月25日推出限時嚐鮮優惠，美式15元、拿鐵25元，愛環保自帶杯子再折3元，等於最低只要12元就能喝到精品級咖啡。
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