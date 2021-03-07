聽新聞
test
0:00 / 0:00
咖哩、義大利麵飄粉紅滋味！9款「櫻花蝦料理」春意濃
在櫻花盛開的季節，幕里諾餐飲集團旗下的泰迪農園咖哩、石壁家、鳥丈爐端燒等品牌，也紛紛以海中的「櫻花蝦」為主題，推出一系列應景的餐點，包括有酥炸櫻花蝦魚排咖哩、春野菜櫻花蝦明太子奶油義大利麵、櫻花蝦山藥煎餅等眾多選擇，為餐桌增添一股粉色春意。
香氣獨特、色澤鮮艷的櫻花蝦，在日本與台灣都十分稀有，被視為「東港三寶」之一。提供多款特色咖哩料理的「泰迪農園咖哩」，本季使用屏東的新鮮櫻花蝦，經煸炒出香氣與口感後，再搭配鬼頭刀魚片與特製咖哩醬，推出「酥炸櫻花蝦魚排咖哩」，每份380元。另外還將櫻花蝦拌入米飯中，再配上究好豬里肌肉、玉子燒、蘆筍等配料，推出「酥炸櫻花蝦壽司豬肉卷」，每份380元。
至於主打義大利麵食的「石壁家」，料理長選用香氣濃厚的櫻花蝦干與熟凍櫻花蝦，搭配日本昆布茶湯，創造出「和風櫻花蝦義大利麵」，一次就能品嚐到櫻花蝦的兩種風味，還有帆立貝、蘆筍、牛蕃茄等佐料，每份280元。「春野菜櫻花蝦明太子奶油義大利麵」則是使用櫻花蝦高湯混合龍蝦高湯為底，配上櫛瓜等時蔬，營造出濃郁溫潤的蝦味，每份320元。另外還有「櫻花蝦奶油野菇披薩」可供選擇，每份280元。
融合日式料理餐廳及居酒屋風格的「鳥丈爐端燒」，此次推出「櫻花蝦釜飯套餐」，將櫻花蝦紫蘇味噌配上春筍、櫻花蝦拌入釜飯中品嚐，具有高雅的香氣，還可製作成茶泡飯食用，每份350元。此外亦有櫻花蝦有機春野菜、櫻花蝦山藥煎餅、櫻花蝦芝麻起司餅等等單品，各有不同的風味，每份100元起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言