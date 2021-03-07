Lenovo Yoga輕旅行快閃店信義威秀中庭登場 下單抽PS5

台灣日常工作生活雖然受到疫情影響較小，但對新常態的工作模式接受度極高，除了價格、性價比，這一年來「輕薄、高效能」等特色也是消費者購買筆電時的重要考量因素。

Lenovo觀察到以上趨勢，特別以「輕旅行」為主題，於本週末以及3月12日到3月14日首度為旗下輕薄高效筆電Yoga系列於信義威秀中庭徒步區打造「Yoga輕．旅行」限時快閃店。搭配時下最夯「偽出國」概念，以「輕盈旅遊」為設計主軸，現場布置打卡互動牆，輕鬆和世界美景合影，滿足出國的癮。

快閃店現場提供Yoga Slim 7i Carbon、Yoga 9i、Yoga 7i、Yoga Slim 7i Pro、Yoga Slim 7i、Yoga Duet 7i、Yoga 6等7款機型實機體驗，其中Yoga Slim 7i Carbon、Yoga Slim 7i Pro、Yoga Slim 7i更是通過Intel EVO平台認證，及搭載第11代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示晶片的全新機種。

若現場體驗完想要下單，即日起至3月14日於PChome 24h購物「Yoga輕．旅行」活動頁購買，下單任1款Yoga筆電的消費者即有機會抽中最夯的PlayStation 5，前50名成交再送市值1,890元的Yoga滑鼠作為隨貨好禮、下單指定機種加碼送1688 P幣；另外，快閃店現場購買指定機種可再享現場優惠，刷花旗PChome聯名卡還有最高回饋15%。