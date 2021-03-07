快訊

周星馳現身吳孟達告別式 送好友最後一程

藻礁爆紅政府才急喊溝通 學者諷：局面回不去了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Lenovo Yoga輕旅行快閃店信義威秀中庭登場 下單抽PS5

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
活動期間至PChome 24h購物活動頁面下單任1款Yoga筆電就有機會獲得PS5、Yoga滑鼠等多重好禮，快閃店現場下單再享現場優惠。圖／Lenovo提供
活動期間至PChome 24h購物活動頁面下單任1款Yoga筆電就有機會獲得PS5、Yoga滑鼠等多重好禮，快閃店現場下單再享現場優惠。圖／Lenovo提供

台灣日常工作生活雖然受到疫情影響較小，但對新常態的工作模式接受度極高，除了價格、性價比，這一年來「輕薄、高效能」等特色也是消費者購買筆電時的重要考量因素。

Lenovo觀察到以上趨勢，特別以「輕旅行」為主題，於本週末以及3月12日到3月14日首度為旗下輕薄高效筆電Yoga系列於信義威秀中庭徒步區打造「Yoga輕．旅行」限時快閃店。搭配時下最夯「偽出國」概念，以「輕盈旅遊」為設計主軸，現場布置打卡互動牆，輕鬆和世界美景合影，滿足出國的癮。

快閃店現場提供Yoga Slim 7i Carbon、Yoga 9i、Yoga 7i、Yoga Slim 7i Pro、Yoga Slim 7i、Yoga Duet 7i、Yoga 6等7款機型實機體驗，其中Yoga Slim 7i Carbon、Yoga Slim 7i Pro、Yoga Slim 7i更是通過Intel EVO平台認證，及搭載第11代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示晶片的全新機種。

若現場體驗完想要下單，即日起至3月14日於PChome 24h購物「Yoga輕．旅行」活動頁購買，下單任1款Yoga筆電的消費者即有機會抽中最夯的PlayStation 5，前50名成交再送市值1,890元的Yoga滑鼠作為隨貨好禮、下單指定機種加碼送1688 P幣；另外，快閃店現場購買指定機種可再享現場優惠，刷花旗PChome聯名卡還有最高回饋15%。

另外，Lenovo「Yoga輕．旅行」快閃店現場依Yoga諧音打造「輕盈優格吧」，只要完成指定任務即可獲得1杯免費的優格及限量Yoga旅行頸枕。更預告將於3月13日號邀請YouTube創作者「到處都是瘋女人」Apple現身活動現場，展現Yoga時尚優雅魅力。

Lenovo首開「Yoga輕．旅行」快閃店，本週末以及3月12日到3月14日限時於信義威秀中庭徒步區輕奢開幕。圖／Lenovo提供
Lenovo首開「Yoga輕．旅行」快閃店，本週末以及3月12日到3月14日限時於信義威秀中庭徒步區輕奢開幕。圖／Lenovo提供
快閃店依Yoga諧音打造「輕盈優格吧」，完成指定任務即可獲得免費的優格及限量Yoga旅行頸枕。圖／Lenovo提供
快閃店依Yoga諧音打造「輕盈優格吧」，完成指定任務即可獲得免費的優格及限量Yoga旅行頸枕。圖／Lenovo提供
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon首款羽量級月白色碳纖維軍規13吋筆電，通過Intel EVO平台認證，提供全方位的行動體驗。圖／Lenovo提供
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon首款羽量級月白色碳纖維軍規13吋筆電，通過Intel EVO平台認證，提供全方位的行動體驗。圖／Lenovo提供
「Yoga輕．旅行」快閃店以「輕盈旅遊」為設計主軸，現場布置打卡互動牆，可隨心選擇世界著名旅遊景點合照，滿足出國的癮。圖／Lenovo提供
「Yoga輕．旅行」快閃店以「輕盈旅遊」為設計主軸，現場布置打卡互動牆，可隨心選擇世界著名旅遊景點合照，滿足出國的癮。圖／Lenovo提供

快閃

延伸閱讀

陳昊森自爆在家都穿四角褲 與許光漢出席FENDI快閃店

4款超夯遊戲PS Plus會員免費玩 《FFVII重製版》必下載

這你敢信！3月PS Plus免費遊戲有《Final Fantasy VII 重製版》

女忍尤菲參上！《FF7重製版 Intergrade》新篇章6月上市，只有在PS5

相關新聞

女王節「PXGo!全聯線上購」PX Pay支付滿600元送388點

迎接3月8日「國際婦女節」到來，全聯福利中心「PXGo!全聯線上購」自即日起至3月11日限時推出「女王盛宴」活動，使用P...

Google公布兒少網路安全調查結果 近8成台灣家長沒使用安全設定

網路上各類資訊的流通越來越快速，讓現代人更要謹慎篩選接收的訊息是否正確，對於涉世未深的兒童、青少年來說，資訊安全的觀念更...

Lenovo Yoga輕旅行快閃店信義威秀中庭登場 下單抽PS5

台灣日常工作生活雖然受到疫情影響較小，但對新常態的工作模式接受度極高，除了價格、性價比，這一年來「輕薄、高效能」等特色也...

紐約、巴黎、上海3地串聯 愛馬仕秋冬秀看點都在這

在全球新冠肺炎疫情威脅尚未正式解除的此刻，許多大型活動還是無法照舊舉行，其中時裝秀就是一例，「沒有現場觀眾的發表會」已成...

LV Monogram小花繽紛盛開 Color Blossom BB新款上市

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Blossom珠寶系列，以品牌經典Monogram四瓣花紋為主要設計元素...

咖哩、義大利麵飄粉紅滋味！9款「櫻花蝦料理」春意濃

在櫻花盛開的季節，幕里諾餐飲集團旗下的泰迪農園咖哩、石壁家、鳥丈爐端燒等品牌，也紛紛以海中的「櫻花蝦」為主題，推出一系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。