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饒舌歌手Jay Z黑桃王香檳 由酩悅軒尼詩收購50％股份

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
美國黑人饒舌歌手Jay Z（左二）。圖／摘自Armand de Brignac香檳官方臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美國黑人饒舌歌手Jay Z（左二）。圖／摘自Armand de Brignac香檳官方臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國豪華葡萄酒與烈酒集團酩悅軒尼詩（Moët Hennessy），日前以不公開的價格收購美國知名饒舌歌手Jay Z的黑桃王（Armand de Brignac）香檳50%股份。

酩悅軒尼詩總裁兼行政總裁Philippe Schaus表示：「多年來，我們一直在關注 黑桃王的出色成就，並欽佩他們挑戰香檳類別某些規則的能力。它打破壁壘並體現了當代奢華，同時保留了香檳風土的傳統。今天，我們非常榮幸能與他們合作，並相信我們的香檳經驗和國際網絡，加上Shawn JAY-Z Carter 的願景，黑桃王品牌的實力及其香檳系列的優質品質，將為您讓我們的業務更上一層樓。」

黑桃王香檳於2014年11月由Jay Z買下，並在2019年的年度銷售量高達50萬瓶，為香檳名項帶來前所未有的創新和活力，這也是黑桃王香檳之所以會獲得大集團青睞的最主要原因。

有句話說：「香檳是派對美酒首選，若要選擇名貴的香檳，非黑桃王香檳莫屬！」黑桃王香檳來自法國香檳區數百年歷史的Cattier酒莊，所採用的葡萄都來自香檳區一級和特級園，幾乎每一瓶香檳都是精品中的精品。

一般一瓶0.75公升的香檳有1億個氣泡，而黑桃王則超過2.5億個細緻的黃金氣泡。除了炫麗的外表，黑桃王牌香檳的高品質也日漸獲得認同，著名的葡萄酒評論家José Peñín給予98分高分，英國知名的評論家Jancis Robinson，也給予高度的肯定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑桃王香檳來自法國香檳區數百年歷史的Cattier酒莊。圖／摘自Armand de Brignac香檳官方臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
黑桃王香檳來自法國香檳區數百年歷史的Cattier酒莊。圖／摘自Armand de Brignac香檳官方臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
黑桃王香檳號稱是「精品中的精品」。圖／摘自Armand de Brignac香檳官方臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
黑桃王香檳號稱是「精品中的精品」。圖／摘自Armand de Brignac香檳官方臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
黑桃王香檳在官方臉書宣布，由酩悅軒尼詩集團購得50%股份。圖／摘自Armand de Brignac香檳官方臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
黑桃王香檳在官方臉書宣布，由酩悅軒尼詩集團購得50%股份。圖／摘自Armand de Brignac香檳官方臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 法國 願景

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