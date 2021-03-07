Google公布兒少網路安全調查結果 近8成台灣家長沒使用安全設定

網路上各類資訊的流通越來越快速，讓現代人更要謹慎篩選接收的訊息是否正確，對於涉世未深的兒童、青少年來說，資訊安全的觀念更是需要提早建立。Google公布「家長對於兒少網路安全認知之行為調查」，發現台灣家長最關注的議題為兒少個資外洩、網路交友與陌生訊息、網路不當內容，但僅有22%的家長目前有使用保護兒少的網路安全設定，遠低於亞太區平均值的52%，更有35%的台灣受訪家長表示，從未與孩子討論過網安問題，顯示台灣家長對兒少網路安全的關注仍有進步空間。

為了協助家長創造出更安全的兒少網路環境與體驗，幫助台灣家長獲得合適的家庭網路安全管理方式，也讓孩子循序漸進地運用正確且安全的上網技巧，Google持續提供多項線上資源及安全功能服務，包括近期公佈的全新「YouTube監督式服務Beta版」，為家中有9歲至12歲兒童，和13歲以上未成年者的家長開發了一項解決方案，可讓家長依據孩子的年齡與興趣，選擇「探索」、「探索更多內容」與「大部分的YouTube內容」3種不同內容設定，讓未達最低年 齡規定的孩童們可透過受監督的Google帳戶使用YouTube。

另外，家長也可透過以下方式加強對孩子使用YouTube內容與時間的管理，包括，啟用「安全搜尋功能」，無論使用者在查詢圖片、影片還是網站，內容帶有較煽情且不適宜的內容將會從搜尋結果中過濾掉。而家長也可以透過「Family Link」應用程式建立適合孩子內容的帳號，幫助孩子尋找合適的安全內容，並管理他們的App下載以及裝置使用時間。

而針對年齡更小的兒童，Google也從2020年9月底即在台灣推出專門給3～12歲兒童使用的「YouTube Kids」應用程式，採用大尺寸的圖片、色彩鮮明的介面與清晰的圖示設計，提供包括卡通、教育類影片、童謠，或是各種數學、科學或大自然有關的內容，或是家長允許孩子觀看的個別影片和頻道。透過整套的家長監護設定，讓孩童能在家長監護下探索自己感興趣的內容，擁有更安全的觀看環境。