好夢幻！世界首款紫色葡萄酒誕生

白葡萄酒加入蝶豆花，會變成紫色的葡萄酒嗎？會的。經過兩年的研發，來自澳洲西部的紫色葡萄酒（Purple Reign），就在白蘇維翁（Sauvignon Blanc）和榭密雍（Semillon）混釀的白葡萄酒當中，加入了蝶豆花，就成為世界首款紫色葡萄酒。

加入蝶豆花除了顏色能夠呈現夢幻的紫色之外，更因為蝶豆花是天然的抗氧化劑，因此可以藉此減少使用添加物二氧化硫的使用，讓葡萄酒更符合天然原則，也是好事一樁。

紫色葡萄酒的酒精濃度是12.5%，喝起來的風味，其實就是白蘇維翁與榭密雍混釀的風格。一方面帶有白蘇維翁的青草香跟礦物的氣息，令一方面又混合了榭密雍的怡人花香與甜美氣息，富有百香果、檸檬等水果香氣，適合冷藏後在比較低的溫度享用。在炎炎夏日當中，帶到游泳池畔或者海邊來喝一杯，再適合不過。

這款紫色葡萄酒之前有平行輸入產品進入國內，現在則是由代理商正式引進，有興趣的朋友可以把握機會嚐鮮。

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