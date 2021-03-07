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吉卜力迷準備衝「橡子共和國」進駐台南開幕亮點搶先看

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「橡子共和國」台灣三號店將在3月18日進駐新光三越台南新天地小西門B1。圖／橡子共和國提供
「橡子共和國」台灣三號店將在3月18日進駐新光三越台南新天地小西門B1。圖／橡子共和國提供

吉卜力動畫系列作品，可說陪伴著許多人的童年長大，每個人心中都有屬於自己的吉卜力動畫。吉卜力工作室作品周邊商品專賣店「橡子共和國」繼台北、台中後，首度進駐南部，台灣三號店將在3月18日進駐新光三越台南新天地小西門B1，除了有神還原「神隱少女」動畫場景的的油屋木製模型，以及各式「龍貓」束口袋等周邊將首賣外，滿額加價99元即可入手限定托特包。

子共和國台南店為了呼應台南的古城風情，除了打造「龍貓」草壁家櫃台設計，店內還有台南店限定湯婆婆的油屋打卡點，此外，3月18日至6月20日開幕期間，在新光三越新天地本館G樓西門路門口還有龍貓公車站立牌打卡點，讓喜愛龍貓的粉絲趁機打卡拍一波。

另外，特別選用與台南市市徽同款的琉璃金、城磚紅色彩，將貓巴士圖騰設計成台南限定款，開幕期間，消費滿500元送「貓巴士貼紙」，滿1,000元再送「貓巴士圓鏡」，消費滿1,500元可用99元加價購「貓巴士托特包」，數量有限，送完、售完為止。

「橡子共和國台南店」先行開賣的限定商品，首推僅限量30個的「木製模型神隱少女油屋(彩色版)」，不需用美工刀或黏著劑就能簡單組裝的彩色木製立體拼圖，完整呈現「神隱少女」的油屋建築，仔細看還可找到無臉男與小千，搭配附帶的LED燈，夜間效果更生動。

喜歡「龍貓」的粉絲，有龍貓透明包附束口袋龍貓、束口型托特包，以及龍貓、貓巴士、灰塵精靈與「魔女宅急便」的黑貓吉吉一系列可收納蓋毯等周邊先行首賣。

龍貓可收納蓋毯系列，1,400元。圖／橡子共和國提供
龍貓可收納蓋毯系列，1,400元。圖／橡子共和國提供
橡子共和國台南店開幕期間消費滿500元送「貓巴士貼紙」，滿1,000元送「貓巴士圓鏡」。圖／橡子共和國提供
橡子共和國台南店開幕期間消費滿500元送「貓巴士貼紙」，滿1,000元送「貓巴士圓鏡」。圖／橡子共和國提供
神隱少女木製模型油屋(彩色版)，4,900元。圖／橡子共和國提供
神隱少女木製模型油屋(彩色版)，4,900元。圖／橡子共和國提供
橡子共和國台南店設計示意圖。圖／橡子共和國提供
橡子共和國台南店設計示意圖。圖／橡子共和國提供
龍貓束口型托特包，590元。圖／橡子共和國提供
龍貓束口型托特包，590元。圖／橡子共和國提供
可收納蓋毯系列，共有龍貓、貓巴士、灰塵精靈、吉吉等4款，每款售價1,400元。圖／橡子共和國提供
可收納蓋毯系列，共有龍貓、貓巴士、灰塵精靈、吉吉等4款，每款售價1,400元。圖／橡子共和國提供

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