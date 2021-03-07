又一間！「新高軒」日式咖哩　插旗微風北車

喜愛吃咖哩飯的民眾，未來在台北火車站又可以嘗鮮囉！主打日式傳統咖哩飯的「新高軒」，即將進駐微風北車二樓，目前已經進入裝潢狀態，待正式開幕後，也可讓有意用餐的民眾，增添不同的選擇。

在網路上擁有許多討論聲量的新高軒，標榜創始人當年在東京老書店獲得一本明治時期的舊食譜，依照食譜煮出來的咖哩相當好吃，因此創立新高軒日式咖哩店。目前開設有市民、台中、信義、大直att、南西等多間分店，店內供應有牛肋條咖哩飯、豬頰肉咖哩飯等不同餐點，各店略有不同。當紅之際，動輒也需排隊1、2小時才能品嚐得到。以台中店為例，google累積有超過600則評論，市民店也有超過500則評論，過去也還曾與「niko and ...」推出過聯名餐點。