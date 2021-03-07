就是這款濃醇香！十間主打「小農鮮乳」手搖飲料店喝過沒

乳源是你選擇飲料店的因素之一嗎

消費者吃東西不再只是買便宜，對食品安全的高度重視，進而選擇標榜「無成分調整」、「單一牧場乳源」的「小農鮮乳」，不只是購買鮮奶，隨著民眾越來越重視食安，消費者在選擇飲料店時，乳源也成為優先考量的因素之一。

現在許多手搖飲料店也主打使用小農鮮奶，或是與小農鮮乳品牌聯名，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，10間與小農合作的手搖飲料店，來看看你都喝過了嗎？

Image Source：FB／鮮乳坊

NO.10 麥吉

「麥吉machi machi」是由藝人周杰倫投資開的飲料店，使用台南柳營鮮奶，其中最受網友喜愛的是烤布蕾紅茶拿鐵，香醇的紅茶拿鐵上擺著烤布蕾，香脆的焦糖片讓整杯口感提升，麥吉還推出新品－焦糖咖啡奶茶，在鮮奶茶上鋪上濃濃的奶蓋，超美的焦糖色配上微苦微甜的風味，喝下一口超享受！。

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Image Source：FB／麥吉machi machi

NO.9 約翰紅茶公司

約翰紅茶公司採用六甲田莊鮮乳，其中生乳紅茶、雨果那堤跟煮濃那堤最受網友喜愛，網友狂讚「紅茶很濃郁」、「喜歡茶味濃的人一定要試試看」，不過由於採購不到品質符合標準的康提茶葉，目前沒有提供生乳紅茶，但喜歡生乳系列的人可以試試生乳灼香紅！

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image source: 網路溫度計

NO.8 波哥

稱霸台南數十年的手搖霸主「波哥」，一路紅到台北，全台門市皆採用鮮乳坊的鮮乳，經典飲品綜合新味、愛玉蜜深受消費者喜愛，更是網友狂推「必喝」品項之一，當然波哥的鮮乳製品也不遑多讓，網友表示，波哥的炒糖鮮奶茶有淡淡的焦香味，入口會有微微的焦苦味「超好喝」！

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image source: Uber Eats

NO.7 LAG累擱

﻿「LAG累擱」單品鮮奶茶堂是發跡於桃園的飲料店，店家使用雪比、肯啃、牧珍三種鮮奶，消費者可根據喜愛的口感選擇，雪比和肯啃風味較濃郁，牧珍則比較淡，喝起來帶點乳腥味，除了鮮奶茶，芋頭西米露也是招牌之一，網友大讚「三分之二都是芋泥」、「超有飽足感」。

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NO.6 龜記茗品

龜記茗品使用鮮乳坊的「嘉明鮮乳」，必點招牌珍珠紅烏鮮乳，散發果香的紅水烏龍配上鮮奶，再加入琥珀珍珠，讓人一口接一口停不下來，不過有網友認為「龜記的鮮奶茶類喝起來偏水」，除了鮮奶飲品，龜記的紅柚翡翠也是超人氣飲品，手挖葡萄柚加上嚴選綠茶，網友大讚「每一口都吃得到果肉」、「不苦也不澀」。

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image source: 龜記茗品

NO.5 春陽茶事

黑人陳建州投資的「春陽茶事」使用禾香牧場的草飼牛鮮乳，萬丹紅豆牛奶、烏龍鮮奶、甘蔗鮮奶都是網友必點的鮮奶飲品，喜歡微脆口感的人則可試看看燕麥鮮奶茶，除了鮮奶系列，網友也狂推檸檬蜜烏龍「酸酸甜甜超好喝」、「解渴又消暑」。

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NO.4 MTB米堤銀行

自有奶茶界LV的「MTB米堤銀行」，使用單一牧場的禾香鮮乳，其中三八波鮮乳茶是最經典的選擇，不僅能喝到濃濃乳香，還可以一次吃到三種珍珠口感。米堤銀行的取名十分有特色，像是「超霜倍獲利」的奶霜系列，還有用「蝶豆花＋牛奶」做藍白漸層的現金特調，網友表示「好拍又好喝」。

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NO.3 再睡五分鐘

超人氣YouTuber滴妹創辦的「再睡五分鐘」，店內所有與奶製飲品都使用當天配送的鮮乳坊鮮奶，店裡熱賣飲品為鐵觀音歐雷、日安紅珍珠歐雷等鮮奶飲品，有網友推薦棉被（奶蓋）系列「奶蓋綿密好喝」，不過由於單價稍高，網友表示「這真的是買信仰的」、「喝過就好了」。

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NO.2 大苑子

主打鮮果茶的大苑子，使用許慶良鮮乳調配各種鮮奶飲品，且時常根據季節推出不同商品，像是「許慶良芋頭鮮奶」、「許慶良酪梨牛奶」，以及每天限量20杯的「許慶良草莓鮮奶酪」，讓消費者為之瘋狂，而且現在大苑子全台門市都可以買到整瓶的許慶良鮮奶，喜歡滑順濃郁口感的民眾可以參考看看。

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NO.1 迷客夏

「為了你我們養了一頭牛」，以自給自足打響名號的迷客夏，採用自家「綠光牧場」乳源，其中黑糖珍珠鮮奶、芋頭鮮奶最受消費者喜愛，由於所有茶類都可以加牛奶，濃厚的奶香是讓消費者一口一口的原因，不過，迷客夏在2020年爆出在純鮮奶飲品裡面添加含有咖啡因的紅茶，引發消費者反彈，迷客夏緊急發布聲明，調整配方、捐出一日所得。

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Image Source：FB/迷客夏綠光牧場主題飲品













【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月17日至2021年02月19日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『使用小農鮮乳的飲料店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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