聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡依林辣秀寶格麗 深V雪胸蛇蠍美
天后蔡依林（Jolin）出道超過20年，造型百變且不怕嘗試，是時尚雜誌與品牌的最愛。本月她再度登上大陸的國際中文版時尚雜誌封面，一系列造型簡約有趣、有點搞怪卻不詭異。而身為義大利精品寶格麗（BVLGARI）品牌大使的她，也在這次的大片中演繹了本季最新的Serpenti Forever Maxi Chain系列包款，搭配蛇形珠寶最新的Serpenti Viper設計，展現性感又時尚天后級氣場。
身為發跡羅馬的義大利珠寶商，寶格麗的從自身豐富傳統中汲取創意靈感，將最經典的珠寶主題賦予當代新意，搖身一變成為摩登都會的包款配件。全新 Serpenti Maxi Chain 包款，特色在於以包包的細節重新詮釋曾多次出現在品牌奢華長鍊與頸鍊上的粗鍊設計，而蛇頭扣頭的造型，更自骨董Serpenti蛇形珠寶中汲取靈感，包身色彩更呼應各種繽紛的彩色寶石，不愧「彩寶之王」美譽。
Jolin身上配搭的最新款Serpenti Viper系列珠寶，有別於寶格麗以往寫實或華麗寶石鑲嵌的設計手法，使用簡約梯形設計來模擬蛇鱗，再加上幾何造型和流暢線條，抽象地表達出靈蛇的神祕感，為簡約的設計增添奢華風采。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言