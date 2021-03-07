尊重環境最時髦！蕭邦公平交易打造Ice Cube高級珠寶

於2013年發起的「通往可持續發展奢侈產業之旅」的瑞士高級珠寶鐘表品牌蕭邦（CHOPARD），致力於推廣負責任和符合倫理道德標準的奢侈品，並自2018年7月以來所有珠寶均採用符合倫理道德標準的金質製作。這些作品使用的黃金，在手工開採過程中遵循社會及環境保護的最佳行為準則，獲「公平採礦」認證，而鑽石則由責任珠寶委員會（Responsible Jewellery Council）的供應商提供，強調公開透明。

蕭邦的Ice Cube Pure系列珠寶，正是以「公平採礦」認證黃金鑄造的第一款長賣系列日常珠寶。Ice Cube Pure系列以幾何造型為設計的基礎，珠寶作品由呈如冰塊的造型排列的刻面方形構成，完美結合前衛設計與帶有個性的風格。立方體採用更小的尺寸，經拋光處理或鑲嵌鑽石，細密排列成行，組合成戒指、耳環、項練，既可單獨配戴，亦可混搭。

如今，Ice Cube系列首次推出高級珠寶：一套由耳環和採用不對稱設計的戒指組成的珠寶套組。蕭邦聯合總裁卡羅琳舍費爾構思的這套珠寶，以豐富的變化性為主要特色，重新演繹「珠寶首飾套組」概念，亦完全由品牌的工匠大師以負責任的原料製成，為公平採礦之負責任珠寶增添嶄新面貌。