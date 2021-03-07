草莓控照過來！高雄國賓飯店推草莓甜點吃到飽 38優惠

高雄國賓飯店i River愛河牛排海鮮自助餐廳三月底前推出「粉紅媚力‧莓好食光」活動，點心房師傅將新鮮草莓製成夢幻甜點，10款草莓甜點吃到飽！3月8日婦女節當天，凡女性兩人同行用餐，即享第二人38折優惠。

高雄國賓飯店介紹草莓甜點，顏色粉柔的「草莓輕乳酪蛋糕」以椰香餅乾碎做底，戚風蛋糕體軟綿濕潤，濃醇酸香的乳酪與草莓果酸交織出輕盈的層次感；簡單卻華麗的「草莓巧克力香堤泡芙」皮香酥脆，新鮮草莓與冰涼香濃的巧克力餡相互交融，入口清爽滑順；「草莓巧克力棒棒糖」以白巧克力包覆莓果泥，外層灑上風乾草莓乾，棒棒糖造型具童趣且繽紛脆口；「草莓生乳捲」使用有濃郁奶香的義大利乳酪，奶香與草莓的酸甜搭配，滋味柔和適中不甜膩。

另外還有「皇家草莓塔」以酥脆紮實的塔皮搭配綿密杏仁蛋糕，上層綴滿新鮮草莓，視覺鮮艷誘人，吃來酥香濃馥；「法式莓果軟糖」以草莓、覆盆莓、紅醋栗等果泥與果膠熬煮，添加紫蘇葉酒更提升整體香氣。此外還有慕絲口感柔軟滑順的「草莓香草芭芭露」、濃郁乳香與清新莓果香完美結合的「凱撒琳草莓塔」、展現豐富層次與綿密口感的「草莓芋泥蛋糕」、外型精巧可愛的「草莓雪人巧克力杏仁蛋糕」，一字排開的季節限定粉紅甜點散發春天氛圍，是草莓控不可錯過的夢幻饗宴。

3月8日婦女節，高雄國賓i River自助餐廳提供「女性兩人同行用餐，享第二人38折優惠」，活動以13歲以上女生為限，第二人須加原價一成服務費。午餐周一至周五820元加一成服務費；周六、日午餐1080元加一成。下午茶周一至周五580元加一成，周六、日680元加一成。晚餐周一至周四920元加一成，周五至周日1080元加一成。洽詢電話07-211-5201轉2472。