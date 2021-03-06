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ISSEY MIYAKE秋冬女裝精緻高雅 散發詩意氣質

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
ISSEY MIYAKE秋冬女裝以簡樸背景凸顯服裝織品的精緻細膩。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE秋冬女裝以簡樸背景凸顯服裝織品的精緻細膩。圖／ISSEY MIYAKE提供

ISSEY MIYAKE於巴黎時裝周發表2021秋冬女裝，發表影片由瀧本幹也（Mikiya Takimoto）執導，以簡樸背景來凸顯服裝織品的精緻細膩，寧靜、簡淨，多套造型美得令人屏息，散發出高雅的氣質，在大自然或建築環境中，表現當代女性獨有的品味。

在「As the Way It Comes to Be．自然而然」主題下，秋冬裝著重表現自然中存在的顏色、形態，在矩形布料中，體現有機的美麗和力量，例如河裡的石頭、被沖上岸邊的貝殼，可能是堅硬、柔軟或平滑、粗糙，會隨著時間推移產生不同樣態的美感。Rise寬身洋裝以棉和聚酯混紡布料以及彈性紗線紡織而成，預洗後產生收縮，具有柔軟的外觀；Cliff面料以有壓褶與無壓褶的織法相互構成，表現兩種紋理的漸層變化，呈現如水波渦紋的美；以石頭為靈感的Stone系列，使用京都傳統染色技藝「suminagashi」製作，將染料滴在水面、自由擴散創造出圖案，表現寧靜而精緻的美感；Silk Shade則是由去除橫向紗線、使原始圖案模糊而更顯柔和的「hogushigasuri」技法製成，圖案靈感來自月光下的花朵景象，服裝使用全長織物，可以平放並褶疊成矩形，穿著於身上時又創造出立體的輪廓。

Raw Wool和Raw Color是以未染色的纖維來保留原始的顏色和紋理，以環保有機的羊毛材質，結合自然棕、綠色棉為特色。Monochrome Planet以開口和同心圓相互壓褶，用圓形的輪廓來呈現服裝特色，共有淺灰色、深灰色和黑色，簡約卻有趣。

█ISSEY MIYAKE「As the Way It Comes to Be」秋冬影片發表：

https://www.isseymiyake.com/en/news/7468

ISSEY MIYAKE秋冬女裝的大衣有著粗放卻精緻的俐落之美。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE秋冬女裝的大衣有著粗放卻精緻的俐落之美。圖／ISSEY MIYAKE提供
Monochrome Planet手工壓褶，以圓形的輪廓呈現服裝特色。圖／ISSEY MIYAKE提供
Monochrome Planet手工壓褶，以圓形的輪廓呈現服裝特色。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE傳達樸質、簡潔的風格，並強調織品的質地與細膩。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE傳達樸質、簡潔的風格，並強調織品的質地與細膩。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE以石頭為靈感、京都工匠傳統技藝製作的織物系列。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE以石頭為靈感、京都工匠傳統技藝製作的織物系列。圖／ISSEY MIYAKE提供
Silk Shade圖案靈感來自於月光下發光的花朵景象。圖／ISSEY MIYAKE提供
Silk Shade圖案靈感來自於月光下發光的花朵景象。圖／ISSEY MIYAKE提供
Cliff面料以有壓褶與無壓褶的織法相互構成，表現兩種紋理的漸層變化，呈現如水波渦紋的美。圖／ISSEY MIYAKE提供
Cliff面料以有壓褶與無壓褶的織法相互構成，表現兩種紋理的漸層變化，呈現如水波渦紋的美。圖／ISSEY MIYAKE提供

巴黎 建築 時裝周

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