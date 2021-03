ISSEY MIYAKE秋冬女裝精緻高雅 散發詩意氣質

ISSEY MIYAKE於巴黎時裝周發表2021秋冬女裝,發表影片由瀧本幹也(Mikiya Takimoto)執導,以簡樸背景來凸顯服裝織品的精緻細膩,寧靜、簡淨,多套造型美得令人屏息,散發出高雅的氣質,在大自然或建築環境中,表現當代女性獨有的品味。

在「As the Way It Comes to Be.自然而然」主題下,秋冬裝著重表現自然中存在的顏色、形態,在矩形布料中,體現有機的美麗和力量,例如河裡的石頭、被沖上岸邊的貝殼,可能是堅硬、柔軟或平滑、粗糙,會隨著時間推移產生不同樣態的美感。Rise寬身洋裝以棉和聚酯混紡布料以及彈性紗線紡織而成,預洗後產生收縮,具有柔軟的外觀;Cliff面料以有壓褶與無壓褶的織法相互構成,表現兩種紋理的漸層變化,呈現如水波渦紋的美;以石頭為靈感的Stone系列,使用京都傳統染色技藝「suminagashi」製作,將染料滴在水面、自由擴散創造出圖案,表現寧靜而精緻的美感;Silk Shade則是由去除橫向紗線、使原始圖案模糊而更顯柔和的「hogushigasuri」技法製成,圖案靈感來自月光下的花朵景象,服裝使用全長織物,可以平放並褶疊成矩形,穿著於身上時又創造出立體的輪廓。

Raw Wool和Raw Color是以未染色的纖維來保留原始的顏色和紋理,以環保有機的羊毛材質,結合自然棕、綠色棉為特色。Monochrome Planet以開口和同心圓相互壓褶,用圓形的輪廓來呈現服裝特色,共有淺灰色、深灰色和黑色,簡約卻有趣。

█ISSEY MIYAKE「As the Way It Comes to Be」秋冬影片發表: