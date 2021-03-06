聽新聞
test
0:00 / 0:00
ISSEY MIYAKE秋冬女裝精緻高雅 散發詩意氣質
ISSEY MIYAKE於巴黎時裝周發表2021秋冬女裝，發表影片由瀧本幹也（Mikiya Takimoto）執導，以簡樸背景來凸顯服裝織品的精緻細膩，寧靜、簡淨，多套造型美得令人屏息，散發出高雅的氣質，在大自然或建築環境中，表現當代女性獨有的品味。
在「As the Way It Comes to Be．自然而然」主題下，秋冬裝著重表現自然中存在的顏色、形態，在矩形布料中，體現有機的美麗和力量，例如河裡的石頭、被沖上岸邊的貝殼，可能是堅硬、柔軟或平滑、粗糙，會隨著時間推移產生不同樣態的美感。Rise寬身洋裝以棉和聚酯混紡布料以及彈性紗線紡織而成，預洗後產生收縮，具有柔軟的外觀；Cliff面料以有壓褶與無壓褶的織法相互構成，表現兩種紋理的漸層變化，呈現如水波渦紋的美；以石頭為靈感的Stone系列，使用京都傳統染色技藝「suminagashi」製作，將染料滴在水面、自由擴散創造出圖案，表現寧靜而精緻的美感；Silk Shade則是由去除橫向紗線、使原始圖案模糊而更顯柔和的「hogushigasuri」技法製成，圖案靈感來自月光下的花朵景象，服裝使用全長織物，可以平放並褶疊成矩形，穿著於身上時又創造出立體的輪廓。
Raw Wool和Raw Color是以未染色的纖維來保留原始的顏色和紋理，以環保有機的羊毛材質，結合自然棕、綠色棉為特色。Monochrome Planet以開口和同心圓相互壓褶，用圓形的輪廓來呈現服裝特色，共有淺灰色、深灰色和黑色，簡約卻有趣。
█ISSEY MIYAKE「As the Way It Comes to Be」秋冬影片發表：
https://www.isseymiyake.com/en/news/7468
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言