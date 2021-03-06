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鐘表與奇蹟展前哨戰開跑！ 雅典表出全新三枚閃亮時計
2020年疫情影響全世界，連帶多個大型精品展會都相繼改為線上取辦。即將在2021年四月7日開跑的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）展會，匯集38個集團或獨立經營品牌，將成年度首個高級鐘表展會、但將採數位形式進行。隸屬開雲集團旗下的雅典（Ulysse Nardin），近日搶先推出三只閃亮時計，先聲奪人。
Sparkling Blast高級珠寶腕表全數鑲嵌以總重13克拉的211顆鑽石，並顛覆性運用上多達85種的鑽石切割方式，宛如一場鑽石火光的嘉年華會，限量發行三枚白色橡膠錶帶款和三枚深藍色鱷魚皮錶帶款，定價為1355萬4,000元，全世界最多六位藏家有機會入手。
「鏤空Ｘ璨光腕表 （Skeleton X Sparkling）」則在Skeleton X的UN-371鏤空機芯的基礎下，展開了華麗奪目的可能：特大超輕矽質擺輪、鎳重量塊與自動調節微型薄片等機芯特點一覽無遺，同時X造型的內框，正與發散、變形、鑲有鑽石的羅馬數字時標形成強烈對比，表圈和面盤上個別鑲飾以80顆與69顆閃耀鑽石，並有鈦金屬白面與玫瑰金黑面兩種組合。
重頭戲則當屬限量的「自由之輪璨光腕表（Sparkling Free Wheel）」，半開放式的面盤上，以雪花式鑲嵌（snow-setting）上2,251顆鑽石，讓陀飛輪橋板、七日長動力儲存，更顯華麗奪目，全世界限量八枚，目前定價為22萬5,000瑞士法郎，折合台幣約675萬元。
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