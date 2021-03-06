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鐘表與奇蹟展前哨戰開跑！ 雅典表出全新三枚閃亮時計

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
「自由之輪璨光腕表（Sparkling Free Wheel）」，以雪花式鑲嵌（snow-setting）上2,251顆鑽石，讓陀飛輪橋板、七日長動力儲存，更顯華麗奪目。圖 / Ulysse Nardin提供。
「自由之輪璨光腕表（Sparkling Free Wheel）」，以雪花式鑲嵌（snow-setting）上2,251顆鑽石，讓陀飛輪橋板、七日長動力儲存，更顯華麗奪目。圖 / Ulysse Nardin提供。

2020年疫情影響全世界，連帶多個大型精品展會都相繼改為線上取辦。即將在2021年四月7日開跑的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）展會，匯集38個集團或獨立經營品牌，將成年度首個高級鐘表展會、但將採數位形式進行。隸屬開雲集團旗下的雅典（Ulysse Nardin），近日搶先推出三只閃亮時計，先聲奪人。

Sparkling Blast高級珠寶腕表全數鑲嵌以總重13克拉的211顆鑽石，並顛覆性運用上多達85種的鑽石切割方式，宛如一場鑽石火光的嘉年華會，限量發行三枚白色橡膠錶帶款和三枚深藍色鱷魚皮錶帶款，定價為1355萬4,000元，全世界最多六位藏家有機會入手。

「鏤空Ｘ璨光腕表 （Skeleton X Sparkling）」則在Skeleton X的UN-371鏤空機芯的基礎下，展開了華麗奪目的可能：特大超輕矽質擺輪、鎳重量塊與自動調節微型薄片等機芯特點一覽無遺，同時X造型的內框，正與發散、變形、鑲有鑽石的羅馬數字時標形成強烈對比，表圈和面盤上個別鑲飾以80顆與69顆閃耀鑽石，並有鈦金屬白面與玫瑰金黑面兩種組合。

重頭戲則當屬限量的「自由之輪璨光腕表（Sparkling Free Wheel）」，半開放式的面盤上，以雪花式鑲嵌（snow-setting）上2,251顆鑽石，讓陀飛輪橋板、七日長動力儲存，更顯華麗奪目，全世界限量八枚，目前定價為22萬5,000瑞士法郎，折合台幣約675萬元。

「鏤空Ｘ璨光腕表 （Skeleton X Sparkling）」將UN-371鏤空機芯的特大超輕矽質擺輪、鎳重量塊與自動調節微型薄片等機芯特點一覽無遺。圖 / Ulysse Nardin提供。
「鏤空Ｘ璨光腕表 （Skeleton X Sparkling）」將UN-371鏤空機芯的特大超輕矽質擺輪、鎳重量塊與自動調節微型薄片等機芯特點一覽無遺。圖 / Ulysse Nardin提供。
鏤空的UN-371機芯再於羅馬數字時標上鑲嵌以鑽石，展現機芯的閃耀與精妙。圖 / Ulysse Nardin提供。
鏤空的UN-371機芯再於羅馬數字時標上鑲嵌以鑽石，展現機芯的閃耀與精妙。圖 / Ulysse Nardin提供。
Ulysse Nardin Sparkling Blast高級珠寶腕表將限量發行三枚白色橡膠錶帶款與三枚深藍色鱷魚皮錶帶款，全世界限量6枚。圖 / Ulysse Nardin提供。
Ulysse Nardin Sparkling Blast高級珠寶腕表將限量發行三枚白色橡膠錶帶款與三枚深藍色鱷魚皮錶帶款，全世界限量6枚。圖 / Ulysse Nardin提供。
Sparkling Blast高級珠寶腕表全數鑲嵌以總重13克拉的211顆鑽石，並顛覆性運用上多達85種的鑽石切割方式。圖 / Ulysse Nardin提供。
Sparkling Blast高級珠寶腕表全數鑲嵌以總重13克拉的211顆鑽石，並顛覆性運用上多達85種的鑽石切割方式。圖 / Ulysse Nardin提供。

鑽石 腕表

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