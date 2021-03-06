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BLACKPINK再發威 Jisoo拿下DIOR全球形象代言人
DIOR發表全新的全球形象代言人，由BLACKPINK的Jisoo出任，之前她已是DIOR彩妝大使，如今再下一城，與珍妮佛勞倫斯並列全球品牌形象大使。
去年12月DIOR即邀請Jisoo拍攝Lady Dior大片，畫面逗趣搞怪，以一場妙齡少女在餐桌上的探險為主，佈景洋溢著甜點般的色澤，無厘頭的影片風格，表現法式幽默的輕鬆，如今拿下代言也不意外，而女裝創意總監Maria Grazia Chiuri也以韓國歌手的啟發打造了2021秋季系列。
目前BLACKPINK除了Jisoo成為DIOR全球代言人之外，Lisa擔綱CELINE代言人也相當帶貨，Jennie有人間香奈兒的美譽，Rosé則常穿Saint Laurent，各自都有精品品牌的擁戴。
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