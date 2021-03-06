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LOEWE秋冬女裝追求享樂心情 造型輪廓浮誇超驚豔
LOEWE延續前幾季方式，以盒中時裝的書報概念，發表2021秋冬新作，LOEWE創意總監Jonathan Anderson在本季將線條、色彩盡情放大，帶來視覺上的浮誇效果，顏色濃烈的復古表現手法，帶來情感強烈的表現，也散發追求享樂的自由。
LOEWE秋冬季以鮮艷搶眼的電光色調為主，運用抽象服裝輪廓展現創作樂趣，也宣揚盛裝打扮是非常個人化、表達自我個性與立場的行為。大量使用幾何圖形，以及婀娜線條與直線、尖角與弧線、動感與硬挺之間的對比來製造張力。襯墊絎縫、印花、拼花與緹花織布等細節，都加強了如同人工合成的視覺效果；西裝下緣、褲腳的流穗，搖曳趣味動感；裝飾細節融入布料表面，鮮明的圓形、線條圖案帶來更多視覺衝擊。
面料挺立的及膝裙、貼身皮衣、英氣的騎士外套，都強化了氣場與精神，服裝的收褶及摺疊細節，則表現精緻剪裁或手工。金屬釦環高跟靴俏皮搶眼，彩色粗條紋Puzzle包款的色塊組合，則讓人眼睛一亮，XL Flamenco手提包相較前季更為鮮艷，還有全新款Goya垂蓋小牛皮包款，此外，1975年問世、被譽為LOEWE經典之作的Amazona，則以緹花織Anagram重新設計，並呼應秋冬季的沉穩色彩。
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