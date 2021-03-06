LOEWE秋冬女裝追求享樂心情 造型輪廓浮誇超驚豔

LOEWE延續前幾季方式，以盒中時裝的書報概念，發表2021秋冬新作，LOEWE創意總監Jonathan Anderson在本季將線條、色彩盡情放大，帶來視覺上的浮誇效果，顏色濃烈的復古表現手法，帶來情感強烈的表現，也散發追求享樂的自由。

LOEWE秋冬季以鮮艷搶眼的電光色調為主，運用抽象服裝輪廓展現創作樂趣，也宣揚盛裝打扮是非常個人化、表達自我個性與立場的行為。大量使用幾何圖形，以及婀娜線條與直線、尖角與弧線、動感與硬挺之間的對比來製造張力。襯墊絎縫、印花、拼花與緹花織布等細節，都加強了如同人工合成的視覺效果；西裝下緣、褲腳的流穗，搖曳趣味動感；裝飾細節融入布料表面，鮮明的圓形、線條圖案帶來更多視覺衝擊。