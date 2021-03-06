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RIMOWA夢幻新色行李箱問世！女神古力娜扎、金晨搶先上手
RIMOWA的招牌鋁鎂合金行李箱，近期都推出不同配色，顛覆了眾人印象。最新的Mars火星橙色限定新色，不但惹人注目，還讓女神古力娜扎、金晨一眼就愛上，迫不及待搶先擁有，曬出搭配美照。
行李箱不只是旅行裝備還是不可或缺的時尚單品，RIMOWA最懂得如何放大行李箱的用途，並發揮得淋漓盡致。像是人氣的鋁鎂合金Original系列，除了先前曝光過的迷彩燈機箱之外，更有顯眼的亮色系緋紅色Scarlet與深湖藍Marine款。今年RIMOWA以再創話題為導向，呈獻全新的Mars火星橙色限定新色，夢幻般的色彩，讓女神古力娜扎、金晨也心醉不已，搶先眾人先上手使用。古力娜扎挑選了熱銷的Trunk Plus款行李箱搭配同樣是RIMOWA的PC材質斜背包入鏡，展現俏皮感，堪稱是最佳形象代言人。
全新的RIMOWA亮橙色Original系列，選用品牌的經典鋁鎂合金製造，並結合創新的陽極氧化處理，將鮮亮色彩直接融入鋁鎂合金，讓行李箱呈現色澤飽滿的光澤閃亮效果，彰顯材質的魅力。而台灣的品牌粉絲也不用怕無法入手，因為從即日起到3月21日為止，Mars亮橙色Original系列行李箱，先於於RIMOWA微風廣場及台中大遠百期間限定店獨家發售，並於3月22日起於全台品牌專門店發售。
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