運動品牌挺HBL出妙招！應援人氣球隊、打造期間限定店

熱血的高中籃球聯賽（HBL）決賽在本週3月6日、3月7日登場，運動品牌Nike、adidas為了要應援未來的籃球運動希望，分別做出不同的回應來力挺，藉以激勵爭奪最後的冠軍榮耀。

Nike就在決賽期間，於賽場的小巨蛋打造期間限定店，還結合永續精神，邀請球迷除了關注比賽之外，還能為環境保護盡一分心力。Nike攜手小智研發共同將移動式回收處理系統 – 環生零耗機（MINI TRASHPRESSO）置於決賽現場，球迷將可於活動期間，體驗回收塑料循環再製、賦予廢物新生命的創新過程，更可獲得獨一無二的永續紀念品。此外，為讓每一位球迷能大方展現對支持學校的喜愛，Nike還以各校球風與標語口號為靈感，推出「憑本事放狠話 HBL應援濾鏡」與全新設計的「HBL應援T恤」系列，表達對支持隊伍的加油熱情。