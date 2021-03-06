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CITIZEN不為人後！聯手頂級機芯廠 進軍高級機械表市場

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN與旗下的頂級機芯大廠La Joux-Perret S.A技術合作，打造了全新Cal.0200機芯，並運用於NC0200-90E腕表。圖／摘自CITIZEN官網
CITIZEN與旗下的頂級機芯大廠La Joux-Perret S.A技術合作，打造了全新Cal.0200機芯，並運用於NC0200-90E腕表。圖／摘自CITIZEN官網

日本品牌CITIZEN旗下的產品線多元，從平價到高檔腕表皆有，然而因其光動能技術純熟，被許多消費者被定義成，專精「石英機芯」的品牌。不過，這樣的印象在今年將要改觀了，因為CITIZEN與旗下的頂級機芯大廠La Joux-Perret S.A技術合作，打造了全新Cal.0200機芯，進軍高級腕表市場的野心，不言可喻。

一直致力於品牌機械表復興的CITIZEN早在多年前就開始佈局，陸續買下包括BULOVA、獨立製表品牌康斯登（Frédérique Constant）、Arnold & Son以及2012年收購的瑞士頂級機芯廠La Joux-Perret SA。正在同為日本品牌的Seiko、Casio集團在近期都曝光了年度話題新表款後，外界也在期待CITIZEN是否會在其擅長的光動能領域中，端出新作。結果，這次呈現的卻是與La Joux-Perret SA合作的全新Cal.0200機芯，並運用在即將於秋天上市的NC0200-90E表款，宣告進軍高級腕表市場。

雖然，CITIZEN已有性能穩定的基礎自動上鍊機芯，但其致命缺點就是動力儲存不足50小時，放眼在現今的表壇，動則60小時起跳的長效動能機芯相比，仍顯不足。而全新的Cal.0200機芯就改善了這一問題，搭載的大型發條盒，具備60小時動力儲存，符合消費者的日常生活使用習慣。其次，這枚機芯採用了無卡度游絲與砝碼微調擺輪，這是常見於高級機芯的「標配」，好處在於比使用快、慢針微調的機芯，游絲所產生的的動力更為穩定，因此Cal.0200機芯可讓腕表走時更精確。

最後，擒縱結構也改以鎳質搭配LIGA電鍍技術生產，機芯橋板上還有珍珠紋與直紋打磨處理，細膩程度遠遠超越過去CITIZEN機芯等級。而搭載Cal.0200機芯的NC0200-90E表款也沒讓人失望，從目前曝光的圖片來看，使用無表耳的表殼樣式，雖然是精鋼材質，但在切面上運用了拉絲、光面打磨，展現層次感。預計會提供黑、白與藍三種表面選擇，三款皆有著象徵CITIZEN高階系列的老鷹符號，點綴於12點鐘方向；其中的黑表面還具有如同噴砂處理的效果，裡外皆透露了高級感。

CITIZEN NC0200-90E腕表，有著象徵高階系列的老鷹符號，點綴於12點鐘方向。圖／摘自CITIZEN官網
CITIZEN NC0200-90E腕表，有著象徵高階系列的老鷹符號，點綴於12點鐘方向。圖／摘自CITIZEN官網
CITIZEN NC0200-90E腕表，精鋼表殼、表鍊，定價約55萬日圓。圖／摘自CITIZEN官網
CITIZEN NC0200-90E腕表，精鋼表殼、表鍊，定價約55萬日圓。圖／摘自CITIZEN官網
CITZEN全新Cal.0200機芯，捨棄了快、慢針的配置，改以無卡度游絲與砝碼微調擺輪，可讓腕表走時更精確。圖／摘自CITIZEN官網
CITZEN全新Cal.0200機芯，捨棄了快、慢針的配置，改以無卡度游絲與砝碼微調擺輪，可讓腕表走時更精確。圖／摘自CITIZEN官網
CITZEN全新Cal.0200機芯，具備了60小時動力儲存，橋板上還有珍珠紋與直紋打磨處理，細膩程度遠遠超越過去。圖／摘自CITIZEN官網
CITZEN全新Cal.0200機芯，具備了60小時動力儲存，橋板上還有珍珠紋與直紋打磨處理，細膩程度遠遠超越過去。圖／摘自CITIZEN官網

品牌 腕表 日本

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