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微博之夜 劉嘉玲、喬欣、黃子韜眾星美戴Harry Winston

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
白色高貴、不對稱的削肩洋裝小露性感，劉嘉玲再以海瑞溫斯頓頂級珠寶展現難以忽視的自信氣場。圖 / Harry Winston提供。
白色高貴、不對稱的削肩洋裝小露性感，劉嘉玲再以海瑞溫斯頓頂級珠寶展現難以忽視的自信氣場。圖 / Harry Winston提供。

如果鑽石是女人最好的朋友，那麼珠寶或會是明星身上最好的妝點。擁有「鑽石之王」之稱的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），又有「明星的珠寶商」此一美譽。日前於中國舉辦的「微博之夜」典禮上，便有劉嘉玲、孫儷、喬欣與男星黃子韜等眾多明星配戴。

一身斜肩、不對稱白色高級訂製禮服的劉嘉玲，舉手投足都展現了資深女星的強大氣場，不僅耳畔的頂級珠寶系列鑽石及黃鑽耳環鑲嵌2顆總重約23.07克拉的水滴型黃鑽，Mini Twist頂級珠寶腕表更似一條蜿蜒的鑽石小河，在手腕翻轉之際、明艷動人。2020年演出「平凡的榮耀」的女演員喬欣則展現人比花嬌的身段，挽起長髮側邊飾有一枚Lily Cluster系列鉑金鑽石髮夾，正與胸前同系列Lily Cluster鉑金鑽石項鍊，以古典氣息演示繁花盛開的春日浪漫。

但可別以為閃耀珠寶是女性的專利，曾為韓團EXO與中國分隊EXO-M成員的黃子韜則配戴上一款Harry Winston的Ocean系列雙逆跳功能42毫米自動腕表，並搭配銀蔥拼接劍領西裝上衣。42.2毫米白金表殼中，以柔美華麗的珍珠母貝面盤再鑲嵌以約307顆圓形明亮式切工鑽石，奢華無罪、閃亮有理。

日前舉辦的微博之夜，喬欣配戴了全身海瑞溫斯頓珠寶，人比花嬌。圖 / Harry Winston提供（合成圖）。
日前舉辦的微博之夜，喬欣配戴了全身海瑞溫斯頓珠寶，人比花嬌。圖 / Harry Winston提供（合成圖）。
黃子韜日前配戴海瑞溫斯頓Ocean™系列雙逆跳功能42毫米自動腕表出席「微博之夜」，輕鬆駕馭華麗閃耀風格。圖 / Harry Winston提供。
黃子韜日前配戴海瑞溫斯頓Ocean™系列雙逆跳功能42毫米自動腕表出席「微博之夜」，輕鬆駕馭華麗閃耀風格。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Ocean™系列雙逆跳功能42毫米自動腕表，精心鑲嵌以珍珠母貝面盤、鑽石，並使用複雜的機械機芯，讓男仕手腕也盡顯奢華風采，約190萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Ocean™系列雙逆跳功能42毫米自動腕表，精心鑲嵌以珍珠母貝面盤、鑽石，並使用複雜的機械機芯，讓男仕手腕也盡顯奢華風采，約190萬元。圖 / Harry Winston提供。
劉嘉玲身上配戴的海瑞溫斯頓高級珠寶系列鑽石及黃鑽耳環，鑲嵌2顆水滴型切工黃鑽總重約23.07克拉，約4,445萬元。圖 / Harry Winston提供。
劉嘉玲身上配戴的海瑞溫斯頓高級珠寶系列鑽石及黃鑽耳環，鑲嵌2顆水滴型切工黃鑽總重約23.07克拉，約4,445萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Lily Cluster系列鉑金鑽石項鍊，共鑲嵌619顆圓形明亮式切工鑽石，總重約5.33克拉，約185萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓Lily Cluster系列鉑金鑽石項鍊，共鑲嵌619顆圓形明亮式切工鑽石，總重約5.33克拉，約185萬元。圖 / Harry Winston提供。
喬欣日前配戴海瑞溫斯頓Cluster頂級珠寶，展示繁花盛開的春日古典氣息。圖 / Harry Winston提供。
喬欣日前配戴海瑞溫斯頓Cluster頂級珠寶，展示繁花盛開的春日古典氣息。圖 / Harry Winston提供。

鑽石 珠寶 腕表

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