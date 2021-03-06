微博之夜 劉嘉玲、喬欣、黃子韜眾星美戴Harry Winston

如果鑽石是女人最好的朋友，那麼珠寶或會是明星身上最好的妝點。擁有「鑽石之王」之稱的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），又有「明星的珠寶商」此一美譽。日前於中國舉辦的「微博之夜」典禮上，便有劉嘉玲、孫儷、喬欣與男星黃子韜等眾多明星配戴。

一身斜肩、不對稱白色高級訂製禮服的劉嘉玲，舉手投足都展現了資深女星的強大氣場，不僅耳畔的頂級珠寶系列鑽石及黃鑽耳環鑲嵌2顆總重約23.07克拉的水滴型黃鑽，Mini Twist頂級珠寶腕表更似一條蜿蜒的鑽石小河，在手腕翻轉之際、明艷動人。2020年演出「平凡的榮耀」的女演員喬欣則展現人比花嬌的身段，挽起長髮側邊飾有一枚Lily Cluster系列鉑金鑽石髮夾，正與胸前同系列Lily Cluster鉑金鑽石項鍊，以古典氣息演示繁花盛開的春日浪漫。