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話題不斷！Reebok攜手韓國潮牌、PUMA跨界義大利精品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PUMA與義大利高端潮牌Nemen聯手，以賽車競技及軍事裝備為靈感，打造率性有型男裝與鞋履。圖／PUMA提供
PUMA與義大利高端潮牌Nemen聯手，以賽車競技及軍事裝備為靈感，打造率性有型男裝與鞋履。圖／PUMA提供

運動品牌Reebok為向街頭文化靠攏，選擇和韓國潮流品牌5252 by O!Oi首度攜手合作，融合美式校園風格，推出聯名服飾系列。而PUMA則是與義大利高端潮牌Nemen聯手，以賽車競技及軍事裝備為靈感，打造率性有型男裝與鞋履，引起網友熱烈討論。

服飾風格多以個性休閒為主的5252 by O!Oi，為設計師Jung Ye Seul於2011年在首爾自創的品牌，希望以有趣的設計概念吸引大眾目光。因此在百搭的款式中，常加入有趣可愛的細節，深受韓國年輕族群的喜愛。而與Reebok合作的系列，則帶入青春校園的氣息，不僅T恤的正反面以籃球圖案展現活力，女生款式更以啦啦隊作為靈感來源，效仿啦啦隊隊服設計，打造領口撞色短版上衣，以及具美式復古剪裁的短版外套、兩片式窄裙，加上雙品牌的專屬Logo呈現出充滿活力態度。

Nemen雖然是軍事男裝品牌，但卻有傳承著義大利傳統裁縫和手工藝，所有服裝都需要數週才能完成，技術製造是該品牌的指標。PUMA就是相中Nemen的獨特性，邀請一同打造聯名系列，強調耐久實用，更將PUMA無鞋帶設計Disc轉盤系統置入鞋款設計，推出全新Centaur Mid Disc by NEMEN潮履。這雙以賽車運動鞋為創作核心，高統鞋型搭配橡膠鞋面，鞋側加入拉鍊功能方便穿脫。聯名服飾同樣以黑白簡約色系為主題，其中短袖T恤採用賽道黑白拼色設計，呼應賽車服贊助品牌露出的趣味。

Reebok 5252 by O!Oi系列中性T恤1,280元。圖／Reebok提供
Reebok 5252 by O!Oi系列中性T恤1,280元。圖／Reebok提供
Reebok 5252 by O!Oi系列女裝短版上衣1,280元。圖／Reebok提供
Reebok 5252 by O!Oi系列女裝短版上衣1,280元。圖／Reebok提供
PUMA x Nemen聯名系列Utility背心8,680元。圖／PUMA提供
PUMA x Nemen聯名系列Utility背心8,680元。圖／PUMA提供
Reebok 5252 by O!Oi系列女款撞色夾克3,480元。圖／Reebok提供
Reebok 5252 by O!Oi系列女款撞色夾克3,480元。圖／Reebok提供
Reebok 5252 by O!Oi系列女款撞色短裙2,280元。圖／Reebok提供
Reebok 5252 by O!Oi系列女款撞色短裙2,280元。圖／Reebok提供
PUMA x Nemen聯名系列連帽T恤6,280元、賽車長褲6,280元。圖／PUMA提供
PUMA x Nemen聯名系列連帽T恤6,280元、賽車長褲6,280元。圖／PUMA提供
PUMA x Nemen聯名系列圓領衫5,180元、Utility背心8,680元、飛行員長褲6,280元。圖／PUMA提供
PUMA x Nemen聯名系列圓領衫5,180元、Utility背心8,680元、飛行員長褲6,280元。圖／PUMA提供
PUMA x Nemen聯名系列Centaur Mid Disc by NEMEN鞋6,580元。圖／PUMA提供
PUMA x Nemen聯名系列Centaur Mid Disc by NEMEN鞋6,580元。圖／PUMA提供
Reebok 5252 by O!Oi系列中性T恤1,280元。圖／Reebok提供
Reebok 5252 by O!Oi系列中性T恤1,280元。圖／Reebok提供

品牌 義大利

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