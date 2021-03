話題不斷！Reebok攜手韓國潮牌、PUMA跨界義大利精品

運動品牌Reebok為向街頭文化靠攏,選擇和韓國潮流品牌5252 by O!Oi首度攜手合作,融合美式校園風格,推出聯名服飾系列。而PUMA則是與義大利高端潮牌Nemen聯手,以賽車競技及軍事裝備為靈感,打造率性有型男裝與鞋履,引起網友熱烈討論。

服飾風格多以個性休閒為主的5252 by O!Oi,為設計師Jung Ye Seul於2011年在首爾自創的品牌,希望以有趣的設計概念吸引大眾目光。因此在百搭的款式中,常加入有趣可愛的細節,深受韓國年輕族群的喜愛。而與Reebok合作的系列,則帶入青春校園的氣息,不僅T恤的正反面以籃球圖案展現活力,女生款式更以啦啦隊作為靈感來源,效仿啦啦隊隊服設計,打造領口撞色短版上衣,以及具美式復古剪裁的短版外套、兩片式窄裙,加上雙品牌的專屬Logo呈現出充滿活力態度。