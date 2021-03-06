話題不斷！Reebok攜手韓國潮牌、PUMA跨界義大利精品

運動品牌Reebok為向街頭文化靠攏，選擇和韓國潮流品牌5252 by O!Oi首度攜手合作，融合美式校園風格，推出聯名服飾系列。而PUMA則是與義大利高端潮牌Nemen聯手，以賽車競技及軍事裝備為靈感，打造率性有型男裝與鞋履，引起網友熱烈討論。

服飾風格多以個性休閒為主的5252 by O!Oi，為設計師Jung Ye Seul於2011年在首爾自創的品牌，希望以有趣的設計概念吸引大眾目光。因此在百搭的款式中，常加入有趣可愛的細節，深受韓國年輕族群的喜愛。而與Reebok合作的系列，則帶入青春校園的氣息，不僅T恤的正反面以籃球圖案展現活力，女生款式更以啦啦隊作為靈感來源，效仿啦啦隊隊服設計，打造領口撞色短版上衣，以及具美式復古剪裁的短版外套、兩片式窄裙，加上雙品牌的專屬Logo呈現出充滿活力態度。