鳳梨也能用喝的？這幾款鳳梨風味啤酒喝起來！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 飲酒過量，害人害己。

全民瘋鳳梨，鳳梨一度成為本周最熱門話題、變身「國民水果」！但你可曾想過：鳳梨不只可以吃、也可以用喝的？由於同時兼具酸甜滋味，鳳梨也不時出現在精釀或量產水果啤酒的風味選項中，頗受好評。

禾餘麥酒的「金鳳來 – Pineapple IPA」以清爽的美式Session IPA為原型，並使用台灣大麥（中興二號）、台灣濃縮鳳梨汁、啤酒花、酵母為原料，以帶有鳳梨香的傳統青草茶概念，屬於限定釀造酒款；「金色三麥（SUNMAI）」的「芒果鳳梨啤酒」則也屬季節限定啤酒，將兩種經典的台灣水果：芒果與鳳梨結合，搭配上啤酒花後，降低了傳統啤酒的苦澀，但有著恰當的甜度。

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※ 飲酒過量，害人害己。

臺虎精釀則有一款與「微熱山丘」合作的「熱虎旺旺來鳳梨酒（TE-PACHE AMO）」，是以南美洲的「特帕切發酵飲（tepache）」為靈感再結合台灣食材，以於日照充足的紅土高地上生長的土鳳梨，採摘後不加水、糖，熬煮後的土鳳梨汁發酵後再加入紅甘蔗汁、取代肉桂，讓香氣、酸度與甘蔗的甜找到平衡，因而成為一款台式風味的Tepache鳳梨酒。

最後台灣啤酒也有經典長銷的0.33公升罐裝「水果系列（鳳梨）」，酒精濃度約2.8％，近乎像是帶有輕微酒精感的水果氣泡酒，平價、實飲，就是最經典的台灣味了。

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※ 飲酒過量，害人害己。