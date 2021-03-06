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全新最美區間車4月1日首航 估4月4日投入營運

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車去年10月24日抵台。本報資料照片
被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車去年10月24日抵台。本報資料照片

台鐵新購通勤電聯車EMU900被喻為「史上最美區間車」，首批去年10月抵台，若試車順利，預計春節前投入北部營運。未料，先前因被爆出煞車參數設定問題，確定無法如期上路，改在清明連假投入。對於目前試車進度，台鐵說一切掌握中，確定4月1日首航樹林－基隆區間，預計4月4日正式投入營運，開行區間快車行駛樹林到花蓮間。

台鐵向韓國現代樂鐵公司採購520輛EUM900型通勤電聯車，採購金額約253億元，去年10月24日交車2列共20輛，其餘500輛將分別於今年交車10列共100輛、明年交車12列共120輛、至2023年交車28列共280輛。

去年10月24日兩列新車抵台，原本預定配合春節疏運上路，但整個交車測試過程中，包含陸續進行空車、整備、重載測試等，發現韌機系統參數跟EMU700、800型有落差，遂要求韓商務必調到符合要求參數。不過因為歐洲疫情趨嚴，韓商委託的德國專業技師無法順利前來，又有新年、耶誕假期卡住。

對此，台鐵說，目前試車都按照進度進行，原廠技師預計今天抵達台灣，隔離14天後就可以上工，預計3月28日完成所有改善，續再進行最後測試，並花兩到三天取得第三方獨立認證與驗證（IV＆V）的證明文件後，就可以上路。

台鐵副局長馮輝昇證實，4月1日將舉行首航，行駛樹林－基隆區間。首航後需要時間整備，初步規畫4月4日投入營運，會在清明連假上路，投入疏運收假尖峰。

台鐵

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