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「穿梭酒吧的攝影師 Kano攝影展」捕捉靈光一瞬

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
自陳從事食品製造業行政人員的Kano拍攝酒吧多年，並於近日在「無向（Bar Without）」集結展出。圖 / Kano提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
自陳從事食品製造業行政人員的Kano拍攝酒吧多年，並於近日在「無向（Bar Without）」集結展出。圖 / Kano提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

空間之所以有意義，是因為人和人在該處相遇，透過交談、相識，產生了羈絆與火花。酒吧（Bar）之所以存在，不只因為提供了飲品，更因為情緒、照明、服務和故事，讓酒吧在微醺以外添多了意義。

從3月7日開始、在「無向（Bar Without）」舉行的「穿梭酒吧的攝影師 - Kano攝影展」，將帶來攝影師多年來以酒吧為主題的作品集結。透過鏡頭，Kano捕捉到人與人相處時稍縱即逝的珍貴一瞬，更有調酒師工作狀態時的微妙情緒。視覺中有靈光、有感受，有幽微、有明媚，在Bar Without的兩層空間內，合計展出約30幅作品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

3月7日的「攝影展開幕客座之夜」，將由攝影師主講，分享一路以來的拍攝心路歷程、靈感與技術分享，第二波3月11日舉行的「酒吧攝影師對談」，則由Kano與另兩位酒吧文化愛好者暨攝影師Fakur、Andy三方對談，從晚上6點到7點，以導覽、對談的方式進行，兩場講座對談皆無收取入場費用。

「無向（Bar Without）」創辦人林冠辰表示，對無向而言，希望能發揮跨領域的策展精神，無論是跨品牌、跨產業，將酒吧賦予藝廊或更多空間可能。3月7日與11日的兩場座談各自從傍晚5點與6點開始，並在晚上7點後各有4位調酒師客座活動，皆為攝影師Kano原本曾拍攝過的對象，並將出現在現場的攝影作品中。攝影展將從3月7日開始直至3月31日為止，想知道更多攝影展與活動資訊？可至臉書搜尋「穿梭酒吧的攝影師 - Kano攝影展」，或私訊「無向（Bar Without）」臉書粉絲專頁，得到更多訊息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

入夜後人與人的相識情緒轉折巧妙，變化皆在一瞬間。圖 / Kano提供。
入夜後人與人的相識情緒轉折巧妙，變化皆在一瞬間。圖 / Kano提供。
如何感受酒吧的氣氛？從飲品、空間、人與人的相遇、音聲、裝置，每個細節都堆砌出無形的感受與心靈碰觸。圖 / Kano提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
如何感受酒吧的氣氛？從飲品、空間、人與人的相遇、音聲、裝置，每個細節都堆砌出無形的感受與心靈碰觸。圖 / Kano提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
入夜空的霓虹空間，是救贖、是一次情緒切換或逃逸？且讓觀者自行定義。圖 / Kano提供。
入夜空的霓虹空間，是救贖、是一次情緒切換或逃逸？且讓觀者自行定義。圖 / Kano提供。
在Bar Without一樓與地下室的兩層空間內，合計將展出約30幅攝影師Kano以酒吧文化為主題的攝影作品。圖 / 無向（Bar Without）提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
在Bar Without一樓與地下室的兩層空間內，合計將展出約30幅攝影師Kano以酒吧文化為主題的攝影作品。圖 / 無向（Bar Without）提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕

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