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六福村線上優惠票599元！拍「玩美照」5秘境公開

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
玩六福村還可拍美照。圖／六福村提供
玩六福村還可拍美照。圖／六福村提供

迎接3月「國際婦女節」，六福村主題遊樂園歡迎「女神駕到」，官網推出限定雙人票1,240元(每人原價999元，優惠價620元)，好姊妹揪團更划算，四人同行2,396元，平均每人599元可暢玩一整天。

六福村看獅子、老虎、台灣黑熊，或是可愛狐獴都能療癒人心；玩經典笑傲飛鷹、火山歷險、大怒神、老油井，瘋狂尖叫超暢快。六福村表示，「女神」們可以玩得不一樣，「玩美照」上傳IG或臉書分享絕對必要，推薦充滿樂園氛圍的旋轉木馬、打卡地標阿拉伯皇宮、氣勢磅礡的巨型胡桃鉗衛兵、全新亮相夢幻粉紅飛馬，甚至園區建築一角，都能拍出濃濃異國風情。

此外，搭上「鳳梨」話題，六福村也以實際行動力挺，3月起逢周末假日每日前500名入園遊客即贈送「好運旺來券」，可享指定鳳梨飲品買一送一優惠，包括整顆金鑽鳳梨新鮮製作的冰沙、氣泡飲、水果茶等。

豐富的玩樂行程後，少不了拍攝一張張女神級「玩美照」。圖／六福村提供
豐富的玩樂行程後，少不了拍攝一張張女神級「玩美照」。圖／六福村提供

鳳梨 台灣黑熊 婦女節

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