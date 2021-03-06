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「微熱山丘×興波咖啡」首度聯名！世界冠軍手沖的滋味

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
微熱山丘與世界冠軍興波咖啡攜手打造清新甜點時光。圖／微熱山丘提供
微熱山丘與世界冠軍興波咖啡攜手打造清新甜點時光。圖／微熱山丘提供

疫情沉悶一年多，大家都在尋找舒壓良方。微熱山丘與世界咖啡師大賽冠軍吳則霖帶領的Simple Kaffa 興波咖啡，共同推出「微熱山丘×興波咖啡2021春季限定聯名禮盒」，就要以甜蜜與層次，一解煩悶。

禮盒以酥皮淋上法芙娜草莓調溫可可的「草莓蘋果酥」，搭配吳則霖獨家特選的「中深焙古吉日曬」咖啡掛耳包。滑順清甜的草莓可可、酸甜的蘋果內餡、濃郁奶油香的酥皮，與富有焦糖香氣的咖啡一拍即合。

聯名禮盒即日起於微熱山丘官網、門市、To Go專櫃搶先開放預購，3/12(五)台灣官網、實體通路與海外通路正式上市，也同步於「Simple Kaffa Flagship 興波咖啡旗艦店」販售。3/5至3/11限時預購聯名禮盒，還有機會參加「微熱山丘×興波咖啡 一日快閃手沖體驗會」，由吳則霖親自示範如何輕鬆為自己手沖一杯好咖啡。

邁入第11年的微熱山丘，2019年起推出「全球果實計劃」，以共好精神與世界各地特色農產合作，使用能展現在地美好的特色「水果」，研發出專屬每塊土地的天然美點。近年微熱山丘與日本青森縣果農合作，採收每年10月收成的紅玉蘋果製成蘋果醬。

今年春季限定新品「草莓蘋果酥」，將紅玉蘋果以糖漬慢煮製成深紅色的果丁與果醬，保留紅玉蘋果的酸甜與清脆；酥皮則採用日本麵粉、台灣雞蛋以及法國飛雪發酵奶油(Flechard Buttert)充分揉合，酥皮上再手工淋上法國「法芙娜草莓調溫可可」，誘人的滴落狀，再灑下少許檸檬糖霜，如同花瓣紛紛的春日意象。

WBC世界咖啡師大賽冠軍吳則霖表示，此次合作精選批次衣索比亞古吉咖啡豆，獨家使用中深烘焙方式，讓咖啡的油脂和焦糖太妃香氣，在咀嚼酥皮時能更搭襯發酵奶油的濃郁。有別於單一品嘗單品咖啡的方式，特別建議以一口草莓蘋果酥佐一口古吉日曬咖啡，讓甜點與咖啡的層次不斷轉換。

快閃手沖體驗會可查：https://www.sunnyhills.com.tw/StrawberryAppleCake/zh-tw/

滑順清甜的草莓可可、酸甜的蘋果內餡與濃郁奶油酥皮，一拍即合。圖／微熱山丘提供
滑順清甜的草莓可可、酸甜的蘋果內餡與濃郁奶油酥皮，一拍即合。圖／微熱山丘提供

咖啡 微熱山丘

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