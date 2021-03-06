摩斯30周年推「3堡」！「蒟蒻凍檸茶」強勢回歸

摩斯漢堡30周年生日慶，以品牌精神「山、海、日」三元素為主題，推出三款漢堡，分別是輕檸雙牛堡(山，Mountain)、干貝天丼珍珠堡(海，Ocean)與日出燒肉蛋堡(日，Sun)。3/8搶先上市「輕檸雙牛堡」與「日出燒肉蛋堡」，人氣商品「摩斯蒟蒻凍檸茶」也同步回歸。

此外，3/8起，廣受喜愛的澳式黑咖啡、摩斯馥樂白將擴大至全店鋪販售。經典漢堡外包裝與飲料杯也將換上新造型。

3/8首先推出的「輕檸雙牛堡」（100元），採用紐西蘭燒烤牛肉片與厚實多汁的牛肉排，搭配新鮮蔬菜、香濃的吉士片與多層次秘製醬料，並附上檸檬角，整體風味平衡清爽。「日出燒肉蛋堡」（100元）將經典摩斯燒肉片層層堆疊成山形，淋上濃郁起司白醬，如同山頂皚皚白雪。大口咬下，山葵美乃滋的香氣撲鼻，酥脆鮮香的雞蛋天婦羅驚喜迸出，營養又具有飽足感。

4/8新上市的「干貝天丼珍珠堡」（109元）由摩斯經典海鮮天婦羅再升級，將粒粒飽滿的干貝油炸至外層酥脆，搭配新鮮豌豆、香氣迷人的海苔片，再淋上微鹹微甜的日式天丼醬清爽提味，與香Q米飯結合宛如一道精緻日式料理（早上10:30後供應）。

飲料部分也祭出經典回歸。深受顧客喜愛的人氣商品「摩斯蒟蒻凍檸茶」（65元）3/8回歸上市，選用摩斯最經典的冰紅茶，搭配超人氣蜂蜜檸檬蒟蒻，以黃金比例調配出清爽凍檸茶風味，3/22~3/31 Line好友獨享摩斯蒟蒻凍檸茶2杯優惠價100元(原價130元)。

限定商品還有跨界合作的MOS厚切洋芋片(42元/包)，由摩斯漢堡與日本知名洋芋片品牌—湖池屋聯手推出，以V感波浪厚切手法製成、酥脆帶勁，將摩斯經典美味—燒肉珍珠堡、辣吉利熱狗堡變成洋芋片。