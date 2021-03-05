我家也有動物園？萌萌動物珠寶 熊貓、豹貓隨身戴！
動物討喜的模樣，總提醒了我們造物主的神奇。珠寶品牌常喜愛將大自然的元素如飛禽走獸、植栽花卉納入珠寶設計，而配戴上一枚有著具體形象的動物珠寶，好像也透過神情或身姿，隨身攜帶一方迷你、原始的珍奇動物園。
東方珠寶品牌Qeelin的「Bobo」系列，將黑白雙色、擁有圓潤身形的熊貓當成設計元素。熊貓身上混合黑白的成色，從皮毛到臉龐，總帶來討喜、慵懶的逗趣印象。Qeelin大膽選用黑鑽與白鑽，並結合氣球的輕盈意念，Bobo系列珠寶時而變成一只手上抓著氣球騰空而起的熊貓耳環，時而熊貓當成裝飾元素，變成多圈式的18K白金鑽石指環，造型多變。
寶詩龍（Boucheron）全新的Animaux系列，將最討喜的貓科動物：獵豹，保留了野性力量，但加入討喜元素，打造出Fuzzy豹貓項鍊、耳環與戒指。全系列使用玫瑰金、香檳金圓鑽為元素，高聳的雙耳，像是耳聽八方的豹貓，對環境保持敏銳觀察；2顆祖母綠的雙眼，碧綠誘人；同時黑色瓷漆更將豹貓的鼻頭、嘴型，巧妙勾勒。想當貓女？也許先來一副Boucheron Animaux系列Fuzzy豹貓珠寶吧！
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