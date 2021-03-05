陳昊森自爆在家都穿四角褲 與許光漢出席FENDI快閃店
FENDI於台北微風南山百貨成立全新男裝快閃店，展示最齊全的春夏系列男士新品、以及多款獨家商品，為慶祝開幕，FENDI邀請了許光漢、陳昊森、音樂家李齊參與盛會，陳昊森相當喜愛手中的Peekaboo ISeeU微風限定包款，中間的插袋可以拆解作為當手拿包用，相當方便，而他的包包裡一定會裝的就是調和精油的酒精，讓他有安全感，以及自己常用、還可以提供別人需要的衛生紙。
陳昊森身穿春夏別致的樞機紅色西裝，開玩笑說是對於過新年的放假日有點懷念，但代表太陽、正能量的紅，他相當喜歡，搭襯為了新戲準備的鬈髮造型，覺得自己像去到羅馬一樣，而對於春夏設計是以「家」為主，他也自己爆料在家都穿四角褲，「上半身就穿吊嘎啊，如果有外送來按門鈴，趕快套上一件外套就可以。」男裝快閃店的FENDI Acitve帽T是他想入手來做為家居服的服裝；許光漢在家則是無止盡的棉褲，以寬鬆舒服為主，對於身上自帶光暈的西裝，他詩意的表示，「春夏服裝以落地窗灑落的剪影作為服裝上的光影設計，很喜歡這樣的比線。」
微風南山FENDI男裝精品快閃店，延續2021春夏的時裝概念打造，以明亮色彩為主調，條紋設計的牆面營造了窗櫺的透視感，呼應春夏主題「倒影反思（Reflections）」之中對於家的概念，表達出溫暖、親密的氣氛。FENDI春夏的是Silvia Venturini Fendi設計的男、女裝系列，以記憶中和家人共度的時光表現，將窗裡、窗外的鏡射窺看氛圍，運用在飄忽浪漫的設計之中，看似平淡溫暖的家族時光，以記憶片段中的桌布、窗簾、床單刺繡來表現母親或祖母溫潤的情感，大量運用亞麻色、麥色、奶色及蜜金色等自然樸實的色調，或是亞麻布料，也顯現溫柔的運致，交錯著天空藍、樞機紅色，呼應品牌二元對立的撞色視覺效果。緞面絎縫（boutis）、梯狀鏤空針織（jour d’echelle），還有鏤空花紋（ajouré），營造出層層交疊的光影，也增添細緻感。
占地約22坪的空間，陳列男裝、包款、鞋款、配件與飾品，通透明亮的空間設計，帶來購物的舒適奢華氛圍。全新春夏系列男裝後跟勾帶帆船鞋，或是T帶橡膠底帆布鞋等，則是以嶄新的手法重新演繹經典鞋款。此外，多款獨家商品包括黑色Baguette Trunk、各式尺寸Peekaboo ISeeU男士系列、腰包、Baguette Messenger以及白色浮雕FF logo休閒鞋和手鍊等。微風南山FENDI男裝快閃店，將自3月3日起營運至6月28日止。
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