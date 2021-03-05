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堅持回收再利用！Aesop攜手RÆBURN推探險家隨行組

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Aesop & RÆBURN的「探險家隨行組」，1,900元，3月8日上市。圖／Aesop
Aesop & RÆBURN的「探險家隨行組」，1,900元，3月8日上市。圖／Aesop

每一次消費，可能帶來一次浪費，其實回收再利用的可能性，隨處都有機會！澳洲保養品牌Aesop，與強調再製、減少與回收的品牌RÆBURN合作，推出「RÆBURN探險家隨行組」，強調使用回收原料製成的收納袋，讓消費減少浪費。

探險家隨行組中，包含一個收納袋、賦活手部乾洗清潔露50ml、賦活芳香手部乾洗噴霧50ml、賦活芳香護手霜75ml，其中收納袋以80%消費前回收（pre-consumer recycled）的再生材料製成，也就是全新的剩餘再生棉布製造而成，這也是RÆBURN的品牌精神，以過剩的織物與回收再生材料製造。

另一限量「RÆMADE 探險家隨行組」，則是回收1960年代的航空導航地圖，絹印於棉布上的地圖，可看到如今被破壞的世界角落，包括婆羅洲、鹹海等，一張地圖可製作成四件收納袋，沒有浪費任何織物材料，但僅限在hbx.com販售。

為持續傳達回收再利用的精神，Aesop也公布「探險家旅行組」的設計版型，並由RÆBURN拍攝教學影片，讓每個人都能利用手邊的就布料，自行製作收納袋。

Aesop & RÆBURN的「探險家隨行組」，1,900元，3月8日上市。圖／Aesop
Aesop & RÆBURN的「探險家隨行組」，1,900元，3月8日上市。圖／Aesop
Aesop持續減少商品容器，避免給地球帶來負擔。圖／正好公關
Aesop持續減少商品容器，避免給地球帶來負擔。圖／正好公關
Aesop & RÆBURN的「RÆMADE探險家隨行組」，收納袋採用1960年代的地圖重製，台灣無販售。圖／Aesop
Aesop & RÆBURN的「RÆMADE探險家隨行組」，收納袋採用1960年代的地圖重製，台灣無販售。圖／Aesop

品牌 澳洲

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