momo購物網拉拉熊集點活動第2彈！快收吹風機、笛音壺

拉拉熊粉絲集合！momo購物網「拉拉熊集點活動第二彈」即日起至3月31日再次出擊，除了微風午憩陶瓷盤、日式質感手提袋、甜蜜時光靜音鬧鐘持續加購中，這次更新增了4款有質感又便利的限量居家用品，包含吹風機、陶瓷碗盤組、笛音壺、進入室內就能一鍵收納的自動傘。活動期間於momo購物網單筆消費滿800元即可領取獲得1點點數，集滿1至3點，即可以399～499元加購拉拉熊日本官方授權周邊商品，集滿6點還可以1元加購拉拉熊微風午憩陶瓷盤，並可參加抽獎活動，有機會將3M空氣清淨機、Michael Kors肩背包、999 momo幣免費帶回家。

momo購物網 X 拉拉熊集點活動第2彈推出的「拉拉熊輕巧速乾吹風機」是拉拉熊、甜心熊、蜜茶小熊、小雞的Q萌頭像排排站大集合設計，簡約白底機身加上一手掌握尺寸規格，時尚輕巧好攜帶，還有集中吹嘴設計加強風力，換購點數3點＋換購價399元；「拉拉熊小清新陶瓷碗盤組」為陶瓷上蓋加大容量碗公兩件組，可使用餐盤盛裝小菜、以湯碗盛裝美食，還可以集結兩者用來泡泡麵、冷藏食物，換購點數3點＋換購價399元；「拉拉熊好心情笛音壺」不僅外型可愛，還有笛音壺嘴設計提醒滾水，換購點數3點＋換購價499元；「拉拉熊草地派對摺疊自動傘」有一鍵自動開關設計，晴雨兩用，換購點數3點＋換購價399元。