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晶華酒店集團推新品牌 「SILKS X」晶英薈旅2025開幕

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
SILKS X晶英薈旅合作案簽約儀式，晶華國際酒店集團董事長潘思亮(圖左)與東森集團總裁暨東森直消電商董事長王令麟。圖／晶華提供
SILKS X晶英薈旅合作案簽約儀式，晶華國際酒店集團董事長潘思亮(圖左)與東森集團總裁暨東森直消電商董事長王令麟。圖／晶華提供

晶華國際酒店集團公布旗下晶英系列 (SILKS)將再推新品牌「SILKS X」晶英薈旅，強調是「充滿新創魅力和現代設計感的城市度假酒店」，同時也是後疫情時代全球第一個問世的全新飯店品牌。預計設於新北市林口媒體科技園區、東森集團總部大樓的26到33樓，目前規劃有200間客房、中西餐廳以及1,100坪的宴會場地，此為接受東森集團委託經營管理的合作案，預計2025年開幕營運。

晶華國際酒店集團觀察，疫情改變了人們的生活，其中也包括商務差旅以及觀光客的旅遊模式。根據美國飯店行銷內容網站fivestarcontent.com調查，疫情之後的旅人要追求的不再是走馬看花、到此一遊，而是要透過旅行取得心靈的成長以及個人健康與福祉(wellness)的提升。因此，「沉浸式的旅遊體驗」(immersive experience)，以及結合工作與休閒(business + leisure=bleisure)的旅行，會是日後旅遊市場的主流。

旅遊模式改變，飯店也必須提升硬體設施與軟體服務。晶華酒店集團指出，未來飯店的空間設計與運用會更靈活有彈性，例如辦理住房的櫃檯可能也是酒吧的吧檯，空中花園也可以是會議場地，客房內會備有個人化的運動科技設備等。

「SILKS X」晶英薈旅中的「X」，代表Crossover 跨界融合，「薈」字則有聚集以及草木茂盛的意象，期許成為人文薈萃、繁盛富足、在地與世界接軌的平台。

晶華酒店集團旗下品牌，目前有Regent晶華、Silks晶英、Wellspring晶泉，以及捷絲旅Just Sleep。管理營運中的酒店分布台北、宜蘭、花蓮、台南、高雄等地共14家，2021年第二季即將開幕的酒店為捷絲旅台南十鼓館。

酒店 疫情 品牌

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