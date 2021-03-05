快訊

貿易商「1斤10元」低價買鳳梨？ 屏東農民：絕不賤價賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

必學的伴手禮／無麵粉巧克力杏仁蛋糕、芒果杏仁奶凍

上優文化 / 呂昇達老師
無麵粉巧克力杏仁蛋糕。圖／上優文化 提供
無麵粉巧克力杏仁蛋糕。圖／上優文化 提供

假日想在家體驗做點心的樂趣，快來偷學「大師」獨門技術吧！呂昇達老師示範超人氣的兩款點心：無麵粉巧克力杏仁蛋糕、芒果杏仁奶凍，輕軟清爽相當容易入口，送禮自用兩相宜，而且在家庭廚房就能完成，就是這麼簡單。

【無麵粉巧克力杏仁蛋糕】

無麵粉巧克力杏仁蛋糕，材料可做六吋蛋糕一個。圖／上優文化 提供
無麵粉巧克力杏仁蛋糕，材料可做六吋蛋糕一個。圖／上優文化 提供

● 份量：六吋固定模(麵糊550g)可做一顆

● 達人這麼說：呂老師Note

「無麵粉」的凝固是靠奶油跟巧克力做收縮的凝固力。因此無法像很多蛋糕可以立即脫模，這是一定要冰過全涼才可以脫模。如果出來有滲油的現象，可能是前面沒有拌好，或者是巧克力沒有弄散。

● 材料 (g)

1.苦甜巧克力　160

2.杏仁粉　160

3.無鹽奶油　70

4.二砂糖50

5.蛋黃30

6.蛋白70

7.細砂糖30

【事前準備】

1.材料精準秤量。

2.無鹽奶油置於室溫軟化，軟化至手指可以輕鬆壓出痕跡，但不會太軟的程度，溫度約16~20℃。

3.烤箱預熱上下火170℃。

4.完成作法15模具前置準備。

5裝飾備妥防潮糖粉(適量)

【作法】

1.苦甜巧克力、杏仁粉倒入食物調理機。

2.一起打碎，不需要打太細，適中即可。

3.加入軟化的無鹽奶油、二砂糖、蛋黃。

4.啟動食物調理機打勻。

5.乾淨鋼盆加入蛋白。

6.慣用手握著打蛋器，另外一隻手將鋼盆推到肚子前，以畫圓方式快速攪打(這個姿勢比較好施力。

7.蛋白打至表面充滿粗泡泡。

8.加入細砂糖。

9.慣用手握著打蛋器，另外一隻手將鋼盆推到肚子前，以畫圓方式快速攪打(這個姿勢比較好施力。

10.打至材料呈細緻泡泡狀態。

11.倒入作法4。

★不用擔心失敗，因為前面用調理機打勻，後面作法6~10的蛋白也不用打發。

12.橡皮刮刀翻拌均勻，動作要輕柔迅速，量少可以一次拌勻不會消泡。

13.拌到兩種材料充分混勻。

14.六吋固定模抹奶油，底部墊烤焙紙，內部撒高筋麵粉，將多餘的粉抖掉。

15.倒入完成作法13。

16.表面用湯匙壓平。

17.移至烤盤，送入預熱好的烤箱。

18.以上下火170℃，烤20~25分鐘，放涼用保鮮膜封起(避免吸到冰箱異味)，冰進冷藏。

19.變冰後用噴槍加熱邊緣，稍微加熱一下，注意不要加熱到燙手程度，桌面如果是易留下痕跡的材質，要拿東西墊高。

20.倒扣即可輕鬆取出，作法14有確實操作，脫模就會很順利。

21.撕下底部的烤焙紙。

22.表面篩上防潮糖粉，完成。

【芒果杏仁奶凍】

芒果杏仁奶凍。圖／上優文化 提供
芒果杏仁奶凍。圖／上優文化 提供
芒果杏仁奶凍材料可製作四杯。圖／上優文化 提供
芒果杏仁奶凍材料可製作四杯。圖／上優文化 提供

● 份量：陶瓷布丁杯(約80g)可做4杯

● 達人這麼說：呂老師Note

外面的杏仁棟大多是加化學香精，本書則是用熟的杏仁片與鮮奶煮到充滿杏仁味，再做成奶凍，搭配芒果丁清爽美味。

熟杏仁片只用烤至金黃的，不用烤黑的(烤焦的)，否則杏仁鮮奶煮出來不好喝，而且味道會怪怪的，配方中使用到極限的凝結力，所以吉利丁都不可以再減少。

● 材料 (g)

1.鮮奶200

2.熟杏仁片20

3.細砂糖 20

4.動物性鮮奶油 100

5.吉利丁片 2

【事前準備】

1.材料精準秤量，依照製作順序擺放。

2.生杏仁片以上下火120℃烘烤15~20分鐘，即成熟杏仁片。

3.裝飾備妥北海道乳霜(適量)、新鮮芒果丁(適量)。

4.前置:

吉利丁片使用前置:吉利丁片一片一片泡入冰水中，泡約20分鐘，用手擠乾

加熱奶類用【有柄厚鋼鍋】，厚厚的底能將熱度分散，奶類比較不會焦掉。

【作法】

1.有柄厚鋼鍋倒入鮮奶、熟杏仁片。

2.小火加熱煮15分鐘。

3.要煮到非常沸騰杏仁香氣才會釋放出來，關火。

4.倒入細砂糖。

5.倒入動物性鮮奶油。

6.倒入吉利丁片。

7.用餘溫把所有材料融化拌勻。

8.蓋上鋁箔紙。

9.封好燜15~20分鐘，把杏仁味燜出來。

10.取下鋁箔紙。

11.量杯架上篩網，倒入作法10。

12.把杏仁片濾掉。

13.用橡皮刮刀壓一下，把杏仁片內的汁液壓出來。

14.注入陶瓷布丁杯中

15.共可注滿四杯，表面如果有氣泡的話，可以用湯匙撈掉。

16.表面用保鮮膜封起(避免異味)，冷藏6~8小時。

17.北海道乳霜打七、八分發，裝入擠花袋中，擠入杏仁奶凍。

18.鋪上新鮮芒果丁。

【以上摘文選自《必學的伴手禮專門書》、作者：呂昇達、圖文提供：上優文化提供、整理：記者柯意如】

書名／《必學的伴手禮專門書》、作者／呂昇達老師、圖／上優文化提供
書名／《必學的伴手禮專門書》、作者／呂昇達老師、圖／上優文化提供

巧克力 芒果

延伸閱讀

鳳梨產業受衝擊 潘孟安：屏東水果具競爭力全球布局

陸禁我鳳梨 朱立倫揭殘酷事實：去年銷陸是新南向100倍

空汙紅色警示 中醫師：吃這3類食物抗身體發炎

小朋友檳榔你吃過嗎？這張照片勾起好多人的童年回憶

相關新聞

momo購物網拉拉熊集點活動第2彈！快收吹風機、笛音壺

拉拉熊粉絲集合！momo購物網「拉拉熊集點活動第二彈」即日起至3月31日再次出擊，除了微風午憩陶瓷盤、日式質感手提袋、甜...

晶華酒店集團推新品牌 「SILKS X」晶英薈旅2025開幕

晶華國際酒店集團公布旗下晶英系列 (SILKS)將再推新品牌「SILKS X」晶英薈旅，強調是「充滿新創魅力和現代設計感...

必學的伴手禮／無麵粉巧克力杏仁蛋糕、芒果杏仁奶凍

假日想在家體驗做點心的樂趣，快來偷學「大師」獨門技術吧！呂昇達老師示範超人氣的兩款點心：無麵粉巧克力杏仁蛋糕、芒果杏仁奶...

假日的烤蛋糕／韓國人氣甜點師傳授：檸檬羅勒磅蛋糕

各式口味的磅蛋糕，就算是第一次接觸烘焙的新手，也學得會！由韓國人氣烘焙教室&咖啡店甜點師：張恩英老師親自示範，不敗經典款...

春季最潮保養品！SK-II青春露春日娃娃穿和服 有新含義

今年春天，最值得入手收藏的保養品，終於登場了！去年SK-II在母親節，青春露推出以TOKYO GIRL東京女孩為概念的春...

同色系造型超夯！ 王淨、曾敬驊混搭GAP新裝示範給你看

同色系造型在近年大為流行，色彩簡單減低了搭配的複雜度，同時又能增添視覺上的趣味感。「返校CP」王淨、曾敬驊就再次聯手，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。