假日的烤蛋糕／韓國人氣甜點師傳授：檸檬羅勒磅蛋糕

各式口味的磅蛋糕，就算是第一次接觸烘焙的新手，也學得會！由韓國人氣烘焙教室&咖啡店甜點師：張恩英老師親自示範，不敗經典款「檸檬羅勒磅蛋糕」來了，假日在家烤蛋糕香味好療癒，成品更讓家人鐵定驚呼連連，快來跟著老師一起動手做吧！

【關於磅蛋糕 達人這麼說】

清香迷人的檸檬羅勒磅蛋糕，入口後第一層是檸檬糖霜的清爽，接續綿密的蛋糕，最後以香甜的羅勒甘納許結尾，讓驚喜一波接一波。使用可填餡長形蛋糕模，填入奶油、果醬、甘納許等內餡，讓切面更繽紛！

趁糖霜凝固前，放上檸檬果乾、羅勒葉。圖／台灣廣廈 提供

【材料】

檸檬＆羅勒麵糊

奶油 95g

酸奶油 70g

檸檬皮屑 10g

檸檬汁 20g

全蛋 165g

細砂糖 140g

低筋麵粉 140g

杏仁粉 40g

泡打粉 3g

羅勒粉 4g

羅勒甘納許

鮮奶油 60g

玉米糖漿 6g

乾燥羅勒 10g

白巧克力 70g

奶油 20g

檸檬糖霜

細砂糖 200g

檸檬汁 40g

檸檬皮屑 3g

【事前準備】

‧將製作羅勒甘納許的奶油放在室溫軟化，直到用手指輕輕按壓，容易有凹陷仍保有微涼的狀態。

‧製作檸檬糖霜。

‧將烤箱的預熱溫度調整到比實際烘烤溫度高20℃，並預熱10分鐘。

‧準備1個擠花袋及1個圓形花嘴。

【模具＆份量】

20×8×8cm可填餡長方形烤模1個

【保存方式】

常溫：5天

冷凍：2週

備註：食品請新鮮食用

【作法】

● 製作羅勒甘納許

1. 將鮮奶油加熱後，加入乾燥羅勒浸泡20分鐘。

2. 加入玉米糖漿攪拌後，再次加熱到70～80℃。

3. 將白巧克力微波加熱融化，倒入步驟2的調理盆中均勻混合。

4. 倒入室溫奶油，用打蛋器拌勻。

5. 用保鮮膜密封、隔絕水氣，靜置冷卻。

● 製作麵糊

6. 將奶油、酸奶油、檸檬皮屑和檸檬汁倒入大碗中，微波加熱融化。

Point 拌入麵糊前都需要維持溫熱狀態。

7. 將整顆蛋輕輕打散拌勻，再倒入細砂糖攪拌。

8. 在更大的容器中裝熱水，並放入步驟7的調理盆加熱，使細砂糖融化、蛋液溫度升至45℃左右。

9. 將調理盆移開後，以高速持續攪拌至麵糊呈乳白色。

10. 加入過篩的低筋麵粉、泡打粉、杏仁粉和羅勒粉，從底部由下往上快速攪拌。

11. 將步驟6的食材倒入調理盆中，從底部由下往上快速攪拌。

在蛋糕模裡塗上一層薄薄的奶油。圖／台灣廣廈 提供 用保鮮膜密封、隔絕水氣。圖／台灣廣廈 提供 磅蛋糕先稍微靜置冷卻，趁有餘溫時將蛋糕脫模、放到網架上繼續冷卻。圖／台灣廣廈 提供 倒入麵糊後，用刮刀將麵糊表面輕輕刮平。圖／台灣廣廈 提供 利用擠花袋將事先做好的羅勒甘納許擠進磅蛋糕的孔洞。圖／台灣廣廈 提供 淋上做好的檸檬糖霜。圖／台灣廣廈 提供

【入模烘烤】

12. 在可填餡長形蛋糕模裡塗上一層薄薄的奶油。

Point 烤模內管也需塗上奶油，烤完蛋糕才容易脫模。建議在倒進麵糊前先準備好。

13. 倒入麵糊後，用刮刀將麵糊表面輕輕刮平。

14. 將烤模往桌面輕輕敲一下去除氣泡，放入預熱到180℃的烤箱，以160℃烤35分鐘。

15. 取出烤好的磅蛋糕，先稍微靜置冷卻，趁有餘溫時將蛋糕脫模、放到網架上繼續冷卻。

Point 需先將中間的管子旋轉拔起，再將蛋糕脫模。

16. 要做出長方形磅蛋糕時，需將凸起的部分切平。

17. 接著要將甘納許填入蛋糕體的孔洞，為了避免甘納許從孔洞下方溢出，先在蛋糕底部包保鮮膜擋住洞口。

18. 利用擠花袋將事先做好的羅勒甘納許擠進磅蛋糕的孔洞。

Point 擠入過程需停頓幾次，等甘納許確實流至底部。填滿孔洞後，把磅蛋糕放進冷凍庫讓甘納許凝固。

19. 淋上事先做好的檸檬糖霜。

Point 淋上糖霜或淋面時，需一邊確認側面是否有均勻淋上。

20. 趁糖霜凝固前，放上檸檬果乾、羅勒葉作為裝飾就完成了。