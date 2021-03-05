春季最潮保養品！SK-II青春露春日娃娃穿和服 有新含義

今年春天，最值得入手收藏的保養品，終於登場了！去年SK-II在母親節，青春露推出以TOKYO GIRL東京女孩為概念的春日娃娃限定包裝，掀起一波搶購熱潮，2021年，春日娃娃換上和服裝扮，全新上市，兩款造型與粉紅色、紅色和服，絕對是春季必收藏的保養品，為之後的保養創造儀式感。

SK-II青春露春日娃娃和服限定版，共有2款，分別是黑色妹妹頭、粉紅娃娃頭，還穿上繽紛色彩的粉紅、紅色和服新裝，而選在春天推出和服限量版，也有其含義，春天帶來勇氣與希望，彷彿綻放美好光采，也象徵肌膚更加有活力。