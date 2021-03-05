高登鐘表 X 宛儒畫廊 「時間的淬煉」藝術特展

空間如何定義？空間是因為事物的存在、人的主觀認知，因而展現不同面向。高登鐘表宣布與宛儒畫廊合作，首次於高登鐘表台北老爺形象店，跨界帶來「時間的淬煉」藝術特展，展出宛儒畫廊負責人兼藝術家謝宛儒女士與當代藝術家林家慶先生作品，透過藝術家的視角，探究時間淬鍊下的不凡工藝。

1972年所創立的高登鐘表長期深耕亞洲鐘表市場，並於2021年將邁入50周年，足跡遍布新加坡、馬來西亞、台灣、泰國、印尼、香港，銷售高級鐘表品牌超過50多個，並在2019年底以街邊店形式進駐中山商圈，成為集團全球化兼具在地化的寫照。高登鐘表台灣董事總經理陳漢林先生則表示，時間是隱形的概念，而鐘表作為敬獻時間的展現，同時也是時間的洗禮與淬鍊下之藝術體現。

面對中山北路的櫥窗中，展示著帶有時間隱喻的弧形藝術裝置「時間的泡沫（2021）」。以數個∞符號寓意為「無限」，若模擬人的一生如時間軸、軸上未有終點，意指時間的永恆本質帶給人們無邊際的精神體現；其他另展出「騛躍」(2016）並搭配OMEGA海馬潛水300米腕表展出，以及「你為什麼要這樣對我」（2016）搭配FRANK MULLER Cintree Curvex系列女裝腕表。