同色系造型超夯！ 王淨、曾敬驊混搭GAP新裝示範給你看

同色系造型在近年大為流行，色彩簡單減低了搭配的複雜度，同時又能增添視覺上的趣味感。「返校CP」王淨、曾敬驊就再次聯手，以GAP早春系列為主，示範出超夯的同色調穿搭。GU則專為女性消費者，推出「Dress Day國民洋裝賞」，提供18款、30色的洋裝單品，並找來品牌大使姚愛寗演繹。

結合19世紀法國圈織技法與碳素軟磨工藝技術，GAP推出早春「法式圈織」柔軟系列，透氣效果、超吸濕排汗的特性更可在變化多端的季節中保持涼爽，提供舒適自在的穿著選擇。品牌好友王淨、曾敬驊就再次替消費者演繹這系列新品，並結合了同色系的穿搭技巧，透過繽紛配色，呈現清新感。像是王淨的馬卡龍粉套裝，上衣由半拉鍊的高領設計帶出俐落感，結合落肩寬鬆的隨興風格，重新定義運動造型。曾敬驊則以年度代表色「亮麗黃」的Look亮相，Oversized的版型彰顯出厚實、寬肩的視覺效果，褲款縮口的設計也有修身、顯高的特色。