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同色系造型超夯！ 王淨、曾敬驊混搭GAP新裝示範給你看
同色系造型在近年大為流行，色彩簡單減低了搭配的複雜度，同時又能增添視覺上的趣味感。「返校CP」王淨、曾敬驊就再次聯手，以GAP早春系列為主，示範出超夯的同色調穿搭。GU則專為女性消費者，推出「Dress Day國民洋裝賞」，提供18款、30色的洋裝單品，並找來品牌大使姚愛寗演繹。
結合19世紀法國圈織技法與碳素軟磨工藝技術，GAP推出早春「法式圈織」柔軟系列，透氣效果、超吸濕排汗的特性更可在變化多端的季節中保持涼爽，提供舒適自在的穿著選擇。品牌好友王淨、曾敬驊就再次替消費者演繹這系列新品，並結合了同色系的穿搭技巧，透過繽紛配色，呈現清新感。像是王淨的馬卡龍粉套裝，上衣由半拉鍊的高領設計帶出俐落感，結合落肩寬鬆的隨興風格，重新定義運動造型。曾敬驊則以年度代表色「亮麗黃」的Look亮相，Oversized的版型彰顯出厚實、寬肩的視覺效果，褲款縮口的設計也有修身、顯高的特色。
而今年春夏GU根據台灣女性消費者心聲，特別推出改良再進化，催生出「Dress Day 國民洋裝賞」。共18款洋裝單品，包含舒適修身的「A-lined連身裙」、充滿春天氛圍的「印花連身裙」、適合多樣造型搭配的「細肩帶連身裙」、涼爽穿搭必備的「亞麻混紡連身裙」、俏麗可愛的「牛仔吊帶連身裙」等款式，並有著30個豐富色系選擇。GU品牌大使姚愛寗也示範了多款的洋裝穿搭，其中的A-lined連身裙是品牌根據台灣消費者的意見而推出的改良單品，除了版型進行調整，並將裙長縮短至膝上，領口處也進行加寬的調整，讓更貼近穿搭需求。
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