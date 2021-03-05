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同色系造型超夯！ 王淨、曾敬驊混搭GAP新裝示範給你看

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GU品牌大使姚愛寗詮釋前襟交叉連身裙890元。圖／GU提供
GU品牌大使姚愛寗詮釋前襟交叉連身裙890元。圖／GU提供

同色系造型在近年大為流行，色彩簡單減低了搭配的複雜度，同時又能增添視覺上的趣味感。「返校CP」王淨、曾敬驊就再次聯手，以GAP早春系列為主，示範出超夯的同色調穿搭。GU則專為女性消費者，推出「Dress Day國民洋裝賞」，提供18款、30色的洋裝單品，並找來品牌大使姚愛寗演繹。

結合19世紀法國圈織技法與碳素軟磨工藝技術，GAP推出早春「法式圈織」柔軟系列，透氣效果、超吸濕排汗的特性更可在變化多端的季節中保持涼爽，提供舒適自在的穿著選擇。品牌好友王淨、曾敬驊就再次替消費者演繹這系列新品，並結合了同色系的穿搭技巧，透過繽紛配色，呈現清新感。像是王淨的馬卡龍粉套裝，上衣由半拉鍊的高領設計帶出俐落感，結合落肩寬鬆的隨興風格，重新定義運動造型。曾敬驊則以年度代表色「亮麗黃」的Look亮相，Oversized的版型彰顯出厚實、寬肩的視覺效果，褲款縮口的設計也有修身、顯高的特色。

而今年春夏GU根據台灣女性消費者心聲，特別推出改良再進化，催生出「Dress Day 國民洋裝賞」。共18款洋裝單品，包含舒適修身的「A-lined連身裙」、充滿春天氛圍的「印花連身裙」、適合多樣造型搭配的「細肩帶連身裙」、涼爽穿搭必備的「亞麻混紡連身裙」、俏麗可愛的「牛仔吊帶連身裙」等款式，並有著30個豐富色系選擇。GU品牌大使姚愛寗也示範了多款的洋裝穿搭，其中的A-lined連身裙是品牌根據台灣消費者的意見而推出的改良單品，除了版型進行調整，並將裙長縮短至膝上，領口處也進行加寬的調整，讓更貼近穿搭需求。

GAP早春「法式圈織」柔軟系列連帽外套1,299元。圖／GAP提供
GAP早春「法式圈織」柔軟系列連帽外套1,299元。圖／GAP提供
曾敬驊演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
曾敬驊演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
「返校CP」王淨、曾敬驊再次聯手演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
「返校CP」王淨、曾敬驊再次聯手演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
GU女裝細肩帶連身裙890元。圖／GU提供
GU女裝細肩帶連身裙890元。圖／GU提供
曾敬驊演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
曾敬驊演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
GAP早春「法式圈織」柔軟系列連帽上衣1,299元。圖／GAP提供
GAP早春「法式圈織」柔軟系列連帽上衣1,299元。圖／GAP提供
王淨演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
王淨演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
GU前襟交叉連身裙890元。圖／GU提供
GU前襟交叉連身裙890元。圖／GU提供
GU女裝鑽珠釦POLO連身裙790元。圖／GU提供
GU女裝鑽珠釦POLO連身裙790元。圖／GU提供
GAP早春「法式圈織」柔軟系列休閒褲1,299元。圖／GAP提供
GAP早春「法式圈織」柔軟系列休閒褲1,299元。圖／GAP提供
曾敬驊演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
曾敬驊演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
曾敬驊演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
曾敬驊演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
王淨演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
王淨演繹GAP早春「法式圈織」柔軟系列服飾。圖／GAP提供
GAP早春「法式圈織」柔軟系列休閒褲999元。圖／GAP提供
GAP早春「法式圈織」柔軟系列休閒褲999元。圖／GAP提供
GAP早春「法式圈織」柔軟系列連帽外套1,299元。圖／GAP提供
GAP早春「法式圈織」柔軟系列連帽外套1,299元。圖／GAP提供
GU品牌大使姚愛寗詮釋前鈕扣迷你連身裙790元。圖／GU提供
GU品牌大使姚愛寗詮釋前鈕扣迷你連身裙790元。圖／GU提供
GU品牌大使姚愛寗詮釋A-lined連身迷你裙390元。圖／GU提供
GU品牌大使姚愛寗詮釋A-lined連身迷你裙390元。圖／GU提供

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