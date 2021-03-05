ASICS、New Balance打造專屬運動裝備 凸顯女力無所畏懼

國際三八婦女節即將到來，為了呼籲社會大眾重視平權問題，New Balance邀請房思瑜和運動員張芷瑄，一同拍攝形象廣告，並穿上新款跑鞋，彰顯女力無所畏懼的精神。而ASICS則是為女性打造專屬NEW STRONG系列服飾、鞋款，還提供了即日起至3月8日為止，購買女性商品滿3,800元即可現抵380元的優惠。

響應國際婦女節，鼓勵女性為自主權的發聲，以城市路跑做為啟發，New Balance請來房思瑜和運動員張芷瑄穿上新跑鞋，演繹《We Got Now》女力無所畏主題。Fresh Foam 1080v11新鞋款由品牌實驗室所開發的中底科技Fresh Foam X，將Fresh Foam緩震系統力升級，整合跑者步態分析以及足部壓力圖等數據而成。鞋身選用Hypoknit 針織面料呈現半內靴式型態，使鞋面能縝密貼合腳掌曲線，透過織線密度的調整在不同區域表現出延展性、側向支撐、透氣排熱等功能，不需要太多磨合適應即可輕鬆開跑。

ASICS則是為女性打造專屬NEW STRONG系列服飾、鞋款，還提供了即日起至3月8日為止的購物優惠。圖／ASICS提供

而ASICS女性專屬NEW STRONG系列，以櫻花粉和新葉綠配色，全面使用極輕量機能面料，提供運動內衣、背心、短袖上衣、跑褲和緊身褲等專業慢跑裝。同時，推出慢跑、網球及運動休閒系列鞋款，滿足女性從運動到休閒的需求。包含彈力系列DYNABLAST、頂級緩衝系列GEL-NIMBUS 23鞋款和省力系列GLIDERIDE 2的慢跑鞋。以及訴求輕量和速度的SOLUTION SPEED FF 2 以及COURT SPEED FF網球鞋，皆以櫻花配色搭上金虎爪線條，展現女性溫柔且堅定的態度。

New Balance Fresh Foam 1080 v11鞋4,580元。圖／New Balance提供

ASICS NEW STRONG系列SAKURA背心780元。圖／ASICS提供

ASICS NEW STRONG系列無縫緊身褲1,780元。圖／ASICS提供