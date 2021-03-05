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ASICS、New Balance打造專屬運動裝備 凸顯女力無所畏懼

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
響應國際婦女節，New Balance請來房思瑜（左）和運動員張芷瑄穿上新跑鞋，演繹《We Got Now》女力無所畏主題。圖／New Balance提供
響應國際婦女節，New Balance請來房思瑜（左）和運動員張芷瑄穿上新跑鞋，演繹《We Got Now》女力無所畏主題。圖／New Balance提供

國際三八婦女節即將到來，為了呼籲社會大眾重視平權問題，New Balance邀請房思瑜和運動員張芷瑄，一同拍攝形象廣告，並穿上新款跑鞋，彰顯女力無所畏懼的精神。而ASICS則是為女性打造專屬NEW STRONG系列服飾、鞋款，還提供了即日起至3月8日為止，購買女性商品滿3,800元即可現抵380元的優惠。

響應國際婦女節，鼓勵女性為自主權的發聲，以城市路跑做為啟發，New Balance請來房思瑜和運動員張芷瑄穿上新跑鞋，演繹《We Got Now》女力無所畏主題。Fresh Foam 1080v11新鞋款由品牌實驗室所開發的中底科技Fresh Foam X，將Fresh Foam緩震系統力升級，整合跑者步態分析以及足部壓力圖等數據而成。鞋身選用Hypoknit 針織面料呈現半內靴式型態，使鞋面能縝密貼合腳掌曲線，透過織線密度的調整在不同區域表現出延展性、側向支撐、透氣排熱等功能，不需要太多磨合適應即可輕鬆開跑。

ASICS則是為女性打造專屬NEW STRONG系列服飾、鞋款，還提供了即日起至3月8日為止的購物優惠。圖／ASICS提供
ASICS則是為女性打造專屬NEW STRONG系列服飾、鞋款，還提供了即日起至3月8日為止的購物優惠。圖／ASICS提供

而ASICS女性專屬NEW STRONG系列，以櫻花粉和新葉綠配色，全面使用極輕量機能面料，提供運動內衣、背心、短袖上衣、跑褲和緊身褲等專業慢跑裝。同時，推出慢跑、網球及運動休閒系列鞋款，滿足女性從運動到休閒的需求。包含彈力系列DYNABLAST、頂級緩衝系列GEL-NIMBUS 23鞋款和省力系列GLIDERIDE 2的慢跑鞋。以及訴求輕量和速度的SOLUTION SPEED FF 2 以及COURT SPEED FF網球鞋，皆以櫻花配色搭上金虎爪線條，展現女性溫柔且堅定的態度。

New Balance Fresh Foam 1080 v11鞋4,580元。圖／New Balance提供
New Balance Fresh Foam 1080 v11鞋4,580元。圖／New Balance提供

ASICS NEW STRONG系列SAKURA背心780元。圖／ASICS提供
ASICS NEW STRONG系列SAKURA背心780元。圖／ASICS提供

ASICS NEW STRONG系列無縫緊身褲1,780元。圖／ASICS提供
ASICS NEW STRONG系列無縫緊身褲1,780元。圖／ASICS提供

ASICS NEW STRONG系列JAPAN S RIN鞋2,580元。圖／ASICS提供
ASICS NEW STRONG系列JAPAN S RIN鞋2,580元。圖／ASICS提供

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