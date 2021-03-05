烘焙名店「拾穗」新開幕 設計與麵包都「迎來日光」
曾為世界咖啡冠軍「興波咖啡」、米其林星餐廳等客製麵包聞名的拾穗Bakery & Kitchen，7年來與許多名廚、名店合作，開在台北信義區巷弄裡的烘焙坊，昨日重新開幕，溫暖的燈光與麵香吸引路人紛紛開門探問。新空間平樸自然，用麵香裹起來自全台各地的好食材，美食家大大形容，「這是日光的麵包，充滿春天回暖的香氣」。
「拾穗」的兩位主廚莎莎與大熊，女主人負責餐廳的創意料理，男主人專攻麵包烘焙，平日莎莎喜歡跑產地找食材，聽農家說故事，將台灣土地的滋味揉進麵包、做進料理。經過7年積攢，兩人決定停業半年，重新裝修。
全新拾穗LOGO像似手的曲度，隱含著麵包揉捻的手法、低手拾起稻穗的動作與山丘的起伏。為滿足女主人莎莎的願望「想開一間在山裡的烘焙坊」，設計師選用乾淨的杏仁白，像似台灣島嶼山嵐的色彩，溫柔而柔軟；禹樂空間整合也拆除原本貼皮的地板，露出原有的台灣老磁磚；看似冷峻卻能映照著戶外陽光的鍍鋅板，迎接滿滿日光。
全新店景，也搭配大熊的新創作。像是造型可愛的「熊爸爸」，肚裡藏著草莓乾；產自宜蘭的黑米搭配口感爽脆的台灣菜脯，口感鹹鮮，被稱作「凝結日曬的美味」；還有夏威夷栗子法國，結合台灣蜜香紅茶茶粉、甜蜜的栗子餡與夏威夷果仁，兼具風味與口感。採集自蘭陽平原的日曬金柑，則配上了新開幕巧克力專賣店TERRA主廚Danny配對的委內瑞拉巧克力，酸甘、溫潤交融。
拾穗每日維持30款以上的麵包，另有季節或節慶限定如牛軋糖、國王派、咕咕霍夫等；周四至周六場景變換，從烘焙房變身餐廳，因座位數不多，建議提前預約。
電話：0976-532-966
地點：台北市信義區莊敬路391巷5號
營業時間：Bakery周日至周三 12:00~20:30；Kitchen周四至周六 12:00~14:30／18:00~22:00
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