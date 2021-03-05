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愛瑪仕預告秋冬女裝 巴黎、紐約、上海聯合直播演出

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
愛瑪仕2021秋冬秋冬女裝秀前釋出2張形象預告。圖／愛瑪仕提供
愛瑪仕2021秋冬秋冬女裝秀前釋出2張形象預告。圖／愛瑪仕提供

愛馬仕即將發表2021秋冬女裝，以線上直播的方式在愛馬仕官方網站上演出，時間為台灣時間3月6日晚間9點30分，且別開生面以紐約、巴黎、上海三城市在共同時間，以即時直播方式呈現。

2021秋冬女裝的發表形式與概念，可藉由影片先行了解，愛瑪仕在秋冬發表選定了三座城市聯合直播演出，地點包括紐約的第七軍團槍械庫、巴黎的共和國衛隊總部、上海的愛馬仕之家，結合藝術、音樂、舞蹈等元素，將帶來一場前所未有的嶄新直播大秀。

對於愛瑪仕2021秋冬女裝展演形式可有更多了解：

http://hmes.tech/triptych.html

愛瑪仕2021秋冬女裝秀前預告影片：

https://www.hermes.com/us/en/

愛瑪仕2021秋冬秋冬女裝秀前釋出2張形象預告。圖／愛瑪仕提供
愛瑪仕2021秋冬秋冬女裝秀前釋出2張形象預告。圖／愛瑪仕提供

直播 愛馬仕 上海

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