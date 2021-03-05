7-11「LINE FRIENDS、三麗鷗口罩」又來了！粉嫩櫻花款可愛必收

想要收集可愛口罩快鎖定時間！7-ELEVEN實體門市、OPEN POINT App預購將推出LINE FRIENDS系列、三麗鷗系列成人醫療口罩，其中超粉萌的櫻花款分別將於3月10日上午11點起、3月17上午11點起開放限量預購。

7-ELEVEN本次推出的「LINE FRIENDS系列－櫻花成人醫療口罩15入」熊大、兔兔、莎莉都被浪漫的粉嫩櫻花包圍，3月10日上午11點起OPEN POINT會員點數1點＋249元可預購，限量售完為止；「LINE FRIENDS系列－運動會成人醫療口罩15入」則為實體門市販售，售價249元，3月8日起陸續到貨，供貨狀況以各門市為主。

「三麗鷗系列－櫻花成人醫療口罩20入」有Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、KIKI & LALA、酷企鵝、大眼蛙等人氣明星集合，搭配粉嫩櫻花圖案，3月17日上午11點起OPEN POINT會員點數1點＋269元可預購，限量售完為止；另外還有實體門市販售的「三麗鷗系列－萬花筒成人醫療口罩20入」，繽紛的花朵、蝴蝶結圖騰與三麗鷗明星家族設計，洋溢春夏甜美氣息，售價269元，3月8日起陸續到貨，供貨狀況以各門市為主。