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7-11「LINE FRIENDS、三麗鷗口罩」又來了！粉嫩櫻花款可愛必收

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN將於3月10日上午11點起推出「LINE FRIENDS系列－櫻花成人醫療口罩15入」預購，OPEN POINT會員點數1點＋249元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於3月10日上午11點起推出「LINE FRIENDS系列－櫻花成人醫療口罩15入」預購，OPEN POINT會員點數1點＋249元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供

想要收集可愛口罩快鎖定時間！7-ELEVEN實體門市、OPEN POINT App預購將推出LINE FRIENDS系列、三麗鷗系列成人醫療口罩，其中超粉萌的櫻花款分別將於3月10日上午11點起、3月17上午11點起開放限量預購。

7-ELEVEN本次推出的「LINE FRIENDS系列－櫻花成人醫療口罩15入」熊大、兔兔、莎莉都被浪漫的粉嫩櫻花包圍，3月10日上午11點起OPEN POINT會員點數1點＋249元可預購，限量售完為止；「LINE FRIENDS系列－運動會成人醫療口罩15入」則為實體門市販售，售價249元，3月8日起陸續到貨，供貨狀況以各門市為主。

「三麗鷗系列－櫻花成人醫療口罩20入」有Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、KIKI & LALA、酷企鵝、大眼蛙等人氣明星集合，搭配粉嫩櫻花圖案，3月17日上午11點起OPEN POINT會員點數1點＋269元可預購，限量售完為止；另外還有實體門市販售的「三麗鷗系列－萬花筒成人醫療口罩20入」，繽紛的花朵、蝴蝶結圖騰與三麗鷗明星家族設計，洋溢春夏甜美氣息，售價269元，3月8日起陸續到貨，供貨狀況以各門市為主。

7-ELEVEN ibon機台將於3月10日上午11點起再度推出迪士尼生活周邊預購活動，每筆訂單每款限預購一組，售完為止，包括「小熊維尼TsumTsum抱枕毯」、「奇奇TsumTsum抱枕毯」為抱枕、毛毯兩用設計，每款預購價590元；還有維尼小豬、奇奇蒂蒂、邦尼兔等3款迪士尼野餐墊，為可手提的收納式野餐墊，每款預購價450元。

7-ELEVEN將於3月10日上午11點起推出「LINE FRIENDS系列－櫻花成人醫療口罩15入」預購，OPEN POINT會員點數1點＋249元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於3月10日上午11點起推出「LINE FRIENDS系列－櫻花成人醫療口罩15入」預購，OPEN POINT會員點數1點＋249元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon機台將於3月10日上午11點起推出迪士尼生活周邊預購活動，「小熊維尼TsumTsum抱枕毯」、「奇奇TsumTsum抱枕毯」為抱枕、毛毯兩用設計，每款預購價590元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon機台將於3月10日上午11點起推出迪士尼生活周邊預購活動，「小熊維尼TsumTsum抱枕毯」、「奇奇TsumTsum抱枕毯」為抱枕、毛毯兩用設計，每款預購價590元。圖／7-ELEVEN提供
「LINE FRIENDS系列－運動會成人醫療口罩15入」，售價249元，7-ELEVEN實體門市販售，3月8日起陸續到貨，供貨狀況以各門市為主。圖／7-ELEVEN提供
「LINE FRIENDS系列－運動會成人醫療口罩15入」，售價249元，7-ELEVEN實體門市販售，3月8日起陸續到貨，供貨狀況以各門市為主。圖／7-ELEVEN提供
「三麗鷗系列－萬花筒成人醫療口罩20入」，售價269元，7-ELEVEN實體門市販售，3月8日起陸續到貨，供貨狀況以各門市為主。圖／7-ELEVEN提供
「三麗鷗系列－萬花筒成人醫療口罩20入」，售價269元，7-ELEVEN實體門市販售，3月8日起陸續到貨，供貨狀況以各門市為主。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon機台將於3月10日上午11點起推出迪士尼生活周邊預購活動，「迪士尼野餐墊－維尼小豬」預購價450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon機台將於3月10日上午11點起推出迪士尼生活周邊預購活動，「迪士尼野餐墊－維尼小豬」預購價450元。圖／7-ELEVEN提供
「LINE FRIENDS系列－運動會成人醫療口罩15入」，售價249元，7-ELEVEN實體門市販售，3月8日起陸續到貨，供貨狀況以各門市為主。圖／7-ELEVEN提供
「LINE FRIENDS系列－運動會成人醫療口罩15入」，售價249元，7-ELEVEN實體門市販售，3月8日起陸續到貨，供貨狀況以各門市為主。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於3月17日上午11點起推出「三麗鷗系列－櫻花成人醫療口罩20入」預購，OPEN POINT會員點數1點＋269元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於3月17日上午11點起推出「三麗鷗系列－櫻花成人醫療口罩20入」預購，OPEN POINT會員點數1點＋269元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「三麗鷗系列－萬花筒成人醫療口罩20入」，售價269元，7-ELEVEN實體門市販售，3月8日起陸續到貨，供貨狀況以各門市為主。圖／7-ELEVEN提供
「三麗鷗系列－萬花筒成人醫療口罩20入」，售價269元，7-ELEVEN實體門市販售，3月8日起陸續到貨，供貨狀況以各門市為主。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon機台將於3月10日上午11點起推出迪士尼生活周邊預購活動，「迪士尼野餐墊－奇奇蒂蒂」預購價450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon機台將於3月10日上午11點起推出迪士尼生活周邊預購活動，「迪士尼野餐墊－奇奇蒂蒂」預購價450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon機台將於3月10日上午11點起推出迪士尼生活周邊預購活動，「迪士尼野餐墊－邦尼兔」預購價450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon機台將於3月10日上午11點起推出迪士尼生活周邊預購活動，「迪士尼野餐墊－邦尼兔」預購價450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於3月17日上午11點起推出「三麗鷗系列－櫻花成人醫療口罩20入」預購，OPEN POINT會員點數1點＋269元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於3月17日上午11點起推出「三麗鷗系列－櫻花成人醫療口罩20入」預購，OPEN POINT會員點數1點＋269元，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供

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