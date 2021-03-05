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7-11首創「快收便」！數位化申請、滿50件專車到府收件　全家便利商店「收貨通」16都310個行政區都可用

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN首創「快收便」服務，3月8日已正式上線，透過OPEN POINT App即可隨時隨地申請。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首創「快收便」服務，3月8日已正式上線，透過OPEN POINT App即可隨時隨地申請。圖／7-ELEVEN提供

網拍、社群微電商興起，因宅經濟持續熱絡，網路賣家出貨需求大增，許多消費者又偏愛超商取貨付款，造成超商門市包裹大量湧入問題，為了一次解決兩大痛點，7-ELEVEN自3月8日起推出「快收便」服務，主打低門檻、免收費、數位化申請、專車到府收件等4大特色。全家便利商店自今年1月即已針對賣家推出指定地點收貨的「收貨通」服務，並可以線上方式申請、繳費，經過2個月的測試與不斷調整優化服務內容，宣布自3月8日起將擴大服務與範圍，只要滿50件即可到府收件，服務範圍擴展至北、中、南16都、310個行政區皆可使用。

新服務上線初期使用7-ELEVEN快收便線上申請到府收件，單次申請滿50件就能免費到府收件。3月8日至4月30日加碼推出優惠活動，活動期間申請累計滿300件就送100個寄件專用袋（市價300元）、滿600件送200個，以此類推。申請流程為開啟OPENPOINT App首頁選擇「寄件」→點選「快收便」服務→填寫申請相關資訊（申請人姓名、電話、收件地址、申請收件數等） →傳送申請後由專人客服主動聯繫，詳細活動辦法請上7-ELEVEN官網或下載OPEN POINT App查詢。

7-ELEVEN自2018年起便針對中小企業推出專車到府收件服務，寄件滿250件即可透過客服申請。近年來網路創業風潮盛行，7-ELEVEN超前部署、陸續推出貼近大小賣家需求的創新服務，像是2019年領先業界推出金流、物流、資訊流三合一的「賣貨便」，上線至今已吸引超過逾45萬賣家使用、訂單數已突破750萬張。

全家便利商店「收貨通」服務收件門檻低，3月8日起50件即可到府收件，並可線上申請、繳費，3月8日起擴大至北、中、南16都、310個行政區賣家皆可使用（不含東部、外島）。自3月8日至3月31日推出優惠活動，活動期間單筆申請收貨通服務並完成收件的賣家即贈50元購物金、累積滿250件再贈250元購物金，詳細活動辦法請上活動官網查詢。

另因應社群電商、網紅經濟當道，全家便利商店自2019年起陸續推出零成本、分眾化的開店平台 「好賣＋」、「好開店」、「好店＋」，從基礎的金流、物流、資訊流整合服務外，更祭出免租金、免成交手續費，3平台上線至今總計已吸引超過25萬賣家使用、交易筆數更是破千萬。

全家便利商店「收貨通」3月8日起擴大服務，滿50件即可到府收件、16都310行政區都能用。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「收貨通」3月8日起擴大服務，滿50件即可到府收件、16都310行政區都能用。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「收貨通」3月8日至3月31日推出優惠活動，活動期間單筆申請收貨通服務並完成收者的賣家即贈50元購物金、累積滿250件再贈250元購物金。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「收貨通」3月8日至3月31日推出優惠活動，活動期間單筆申請收貨通服務並完成收者的賣家即贈50元購物金、累積滿250件再贈250元購物金。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN「快收便」服務3月8日起正式上線，單次申請滿50件就能免費到府收件。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「快收便」服務3月8日起正式上線，單次申請滿50件就能免費到府收件。圖／7-ELEVEN提供

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