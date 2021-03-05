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帶貨天團出手了！BLACKPINK美穿adidas Originals新裝 粉絲哀嚎：準備吃土了

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
韓團BLACKPINK的帶貨能力無人能比，adidas Originals就邀請了她們來詮釋新款女性Watch Us Move系列。圖／adidas Originals提供
韓團BLACKPINK的帶貨能力無人能比，adidas Originals就邀請了她們來詮釋新款女性Watch Us Move系列。圖／adidas Originals提供

眾所周知，韓團BLACKPINK的帶貨能力無人能比，每每她們穿上身的服裝單品，都會熱銷，甚至斷貨斷碼。此次，adidas Originals就邀請了她們來詮釋新款女性Watch Us Move系列，JENNIE、LISA、ROSE和JISOO上陣演繹了多樣春夏服飾與鞋款，讓粉絲忍不住哀嚎「荷包大失血」、「這個月要吃土了！」。

像是JENNIE在形象廣告中，就身穿丹寧套裝，透過墨綠與墨藍色拼接營造俏皮氛圍。搭配的Adicolor Premium系列的連帽運動上衣領口採用半拉鍊式設計呈現個性，運動短褲拉長腿部線條，拼接色的丹寧上身及下著恣意搭配自我造型。腳踩全新CHOIGO鞋款，有著藍、紫、黃等鮮活色彩融合厚底設計視覺增高拉長身型。LISA則選擇清爽黑、白搭配，使用BELLISTA系列白色短版T恤是延長身形比例，加上絲綢感面料剪材的寬褲在褲管處加入開衩細節，顯瘦之餘更顯高級質感。而腳上的復古籃球鞋為原型設計的FORUM PLUS，為全身造型添加亮點。

BLACKPINK成員JENNIE演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供
BLACKPINK成員JENNIE演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供

BLACKPINK成員LISA演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供
BLACKPINK成員LISA演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供

給人甜美印象ROSE選擇BELLISTA系列One Piece深墨色運動連身裙，領口設計對比袖上花卉經典三條線，還在腰間加入抽繩設計輕鬆打造不同身形與造型。厚而底設計的FORUM BOLD小白鞋款，也是顯腿長增高的穿搭小心機。JISOO則身披BELLISTA系列碎花運動外套，內搭同系列簡約白色長版T恤以不同材質面料拼接，營造出長腿比例，在個性中流露一抹性感。搭配OZWEEGO鞋款，有著糖果色薄荷綠與黑色線條在白色鞋面上勾勒出亮眼細節，走到哪裡都是焦點。

BLACKPINK成員ROSE演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供
BLACKPINK成員ROSE演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供

BLACKPINK成員JISOO演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供
BLACKPINK成員JISOO演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供

BLACKPINK成員LISA演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供
BLACKPINK成員LISA演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供

BLACKPINK成員JISOO演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供
BLACKPINK成員JISOO演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供

BLACKPINK成員ROSE演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供
BLACKPINK成員ROSE演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供

BLACKPINK成員JENNIE演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供
BLACKPINK成員JENNIE演繹adidas Originals全新春季女生系列服飾、鞋款。圖／adidas Originals提供

adidas Originals ZX 1K BOOST鞋3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ZX 1K BOOST鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals BELLISTA吊帶裙2,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals BELLISTA吊帶裙2,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals ADICOLOR PREMIUM連帽丹寧衝鋒衣4,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ADICOLOR PREMIUM連帽丹寧衝鋒衣4,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals R.Y.V. 2.0 RYV連帽夾克3,890元。圖／adidas Originals提供
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adidas Originals ZX 2K BOOST鞋5,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ZX 2K BOOST鞋5,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals FORUM BOLD鞋3,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals FORUM BOLD鞋3,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals CHOIGO鞋4,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals CHOIGO鞋4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals R.Y.V. 2.0襯衫式洋裝2,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals R.Y.V. 2.0襯衫式洋裝2,890元。圖／adidas Originals提供

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