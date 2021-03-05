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帶貨天團出手了！BLACKPINK美穿adidas Originals新裝 粉絲哀嚎：準備吃土了
眾所周知，韓團BLACKPINK的帶貨能力無人能比，每每她們穿上身的服裝單品，都會熱銷，甚至斷貨斷碼。此次，adidas Originals就邀請了她們來詮釋新款女性Watch Us Move系列，JENNIE、LISA、ROSE和JISOO上陣演繹了多樣春夏服飾與鞋款，讓粉絲忍不住哀嚎「荷包大失血」、「這個月要吃土了！」。
像是JENNIE在形象廣告中，就身穿丹寧套裝，透過墨綠與墨藍色拼接營造俏皮氛圍。搭配的Adicolor Premium系列的連帽運動上衣領口採用半拉鍊式設計呈現個性，運動短褲拉長腿部線條，拼接色的丹寧上身及下著恣意搭配自我造型。腳踩全新CHOIGO鞋款，有著藍、紫、黃等鮮活色彩融合厚底設計視覺增高拉長身型。LISA則選擇清爽黑、白搭配，使用BELLISTA系列白色短版T恤是延長身形比例，加上絲綢感面料剪材的寬褲在褲管處加入開衩細節，顯瘦之餘更顯高級質感。而腳上的復古籃球鞋為原型設計的FORUM PLUS，為全身造型添加亮點。
給人甜美印象ROSE選擇BELLISTA系列One Piece深墨色運動連身裙，領口設計對比袖上花卉經典三條線，還在腰間加入抽繩設計輕鬆打造不同身形與造型。厚而底設計的FORUM BOLD小白鞋款，也是顯腿長增高的穿搭小心機。JISOO則身披BELLISTA系列碎花運動外套，內搭同系列簡約白色長版T恤以不同材質面料拼接，營造出長腿比例，在個性中流露一抹性感。搭配OZWEEGO鞋款，有著糖果色薄荷綠與黑色線條在白色鞋面上勾勒出亮眼細節，走到哪裡都是焦點。
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