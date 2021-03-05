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0熱量好誘人！櫻桃色美登ORIS新款Aquis潛水表
本周「鳳梨」成最夯話題，連帶也讓農業、進出口貿易、營養美味、風水帶來眾多聯想。事實上，除了鳳梨之外，擁有豐富營養的櫻桃同樣好處多多。一年兩產的櫻桃又分冬季與夏季，分別來自紐西蘭、澳洲，以及北美的加拿大和美國加州。由於富含營養，據稱櫻桃也有補血、抗氧化的眾多好處：而現在瑞士鐘表品牌ORIS則推出櫻桃紅色的Aquis潛水表，可靠、深潛、0熱量。
帶有櫻桃紫紅色的面盤，由於具備太陽放射紋處理，隨著手腕的轉動，將散發出雅緻、有如紅酒的光芒，散發迷人的熟男魅力。41.5毫米的噴砂精鋼表殼，以拋光浮雕打造出立體的刻度，這也是Aquis Relief系列首次具備此一更有高級感的精緻設計。
表款具備300米防水性能，並具有單向旋轉錶圈、旋入式安全錶冠，以及可延伸折疊的精鋼鍊帶，符合安全性的考量，實際配戴潛水衣時，也能靈活調整長度。雖然腕表不如櫻桃能帶來營養成分，但固定配戴腕表運動、潛水、出遊，讓身體活動，就是長保健康愉悅的不二法門。
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