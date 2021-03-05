0熱量好誘人！櫻桃色美登ORIS新款Aquis潛水表

本周「鳳梨」成最夯話題，連帶也讓農業、進出口貿易、營養美味、風水帶來眾多聯想。事實上，除了鳳梨之外，擁有豐富營養的櫻桃同樣好處多多。一年兩產的櫻桃又分冬季與夏季，分別來自紐西蘭、澳洲，以及北美的加拿大和美國加州。由於富含營養，據稱櫻桃也有補血、抗氧化的眾多好處：而現在瑞士鐘表品牌ORIS則推出櫻桃紅色的Aquis潛水表，可靠、深潛、0熱量。

帶有櫻桃紫紅色的面盤，由於具備太陽放射紋處理，隨著手腕的轉動，將散發出雅緻、有如紅酒的光芒，散發迷人的熟男魅力。41.5毫米的噴砂精鋼表殼，以拋光浮雕打造出立體的刻度，這也是Aquis Relief系列首次具備此一更有高級感的精緻設計。