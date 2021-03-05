女孩都要尖叫了！拉拉熊、皮卡丘躍上表面既可愛又浪漫

女孩們都要尖叫了！因為Casio旗下的Baby-G以及Seiko集團的ALBA分別找來皮卡丘、拉拉熊（Rilakkuma）合作，推出限定表款，運用粉色的設計，還加上櫻花圖案作點綴，真是既可愛又浪漫，讓人迫不及待想要擁有！

2020年，為了慶祝Baby-G成立25周年，CASIO首次與精靈寶可夢（Pokémon）合作，以皮卡丘為主角推出紀念聯名款式。設計上採用2D點陣圖風格，讓人聯想起90年代電子遊戲的特色，廣受消費者歡迎。今年，雙品牌第二次合作，以「戶外」為設計主題，突顯BABY-G品牌的形象，打造聯名BA-110PKC表款。表帶和表帶扣以粉紅迷彩配上皮卡丘的心型尾巴的圖案為設計，表背上亦刻有相同的圖案，另外在時針及分針均加入了皮卡丘面貌及耳朵元素，讓手表的可愛度大增。

ALBA拉拉熊聯名表，皆附有專屬表盒。圖／Seiko提供

ALBA則選擇與來自日本的拉拉熊攜手，推出限量聯名表，設計主題除了有高人氣的拉拉熊家族之外，櫻吹雪的浪漫景緻以及立體櫻花造型的時標也是一大特色。另外，金色水晶花芯則是點綴於4點、5點、9點和10點的時標位置，在表背位置也刻有專屬於ALBA與拉拉熊的雙品牌Logo字樣。這系列共推出兩款，其一是浪漫的粉紅表面，搭配同色系的牛皮表帶；另一款是白色面盤，搭配玫瑰金色表殼、表帶則是以調和的玫瑰金與銀色不鏽鋼交錯的雙色鍊帶配置，兩款皆附有專屬表盒。

ALBA拉拉熊聯名AH7X97X1腕表，限量200只，3,000元。圖／Seiko提供

ALBA則選擇與來自日本的拉拉熊攜手，推出限量聯名表。圖／Seiko提供

ALBA拉拉熊聯名AH7X96X1腕表，限量300只，4,000元。圖／Seiko提供