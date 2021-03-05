聽新聞
test
0:00 / 0:00
30女子人蔘速效保養 雪花秀韓版母親節檔限時登場
女人到了30歲之後，家庭、生活與工作更加忙碌，要懂得更愛自己，在保養上也更懂得投資自己，講究速效保養，韓系保養品牌雪花秀在今年母親節檔期，就喊出30世代女子用人蔘速效保養，捨去不必要的瓶瓶罐罐，強調投資的每款保養品，都要有效且能高效率保養。雪花秀的代言人宋慧喬，雖然即將邁入40世代，但她從30世代就開始用雪花秀保養，因此至今看來仍是完美凍齡。
雪花秀還邀請身兼導演、演員及電影公司老闆多重身分的林涵、攝影師與產品設計師Jamie，品牌顧問EVELYN，拍攝「30女子，美好新蔘活」，詮釋30世代女子在生活中的忙碌，更要講究效率保養。
林涵表示，20多歲時的保養，以為步驟越多越好，但進入30歲之後，覺得有效、高效率的保養最重要，因此雪花秀主打「秀滋陰生人蔘系列1+1 縮時緊緻雙明星」，以滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露，搭配滋陰生人蔘縮時修護安瓶使用，使用3周就讓肌膚有感，兩款產品內，含有從1,000公斤高麗蔘中，萃取出1公克的稀有活性皂苷，濃縮成6,000倍珍稀精華，讓肌膚能快速吸收。
而在2021母親節檔期，雪花秀特別推出僅販售於韓國官方旗艦店的旗艦版明星商品限量組合，也是雪花秀粉絲必入手的限量商品，僅在SOGO忠孝、新光三越南西與A8、台中中港店販售。
雪花秀最熱賣的潤燥養膚精華，則在各百貨通路，推出首四日發燒組，買潤燥養膚精華60ml正貨，就送潤燥養膚精華8ml*5，特價2,880元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言