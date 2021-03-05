30女子人蔘速效保養 雪花秀韓版母親節檔限時登場

女人到了30歲之後，家庭、生活與工作更加忙碌，要懂得更愛自己，在保養上也更懂得投資自己，講究速效保養，韓系保養品牌雪花秀在今年母親節檔期，就喊出30世代女子用人蔘速效保養，捨去不必要的瓶瓶罐罐，強調投資的每款保養品，都要有效且能高效率保養。雪花秀的代言人宋慧喬，雖然即將邁入40世代，但她從30世代就開始用雪花秀保養，因此至今看來仍是完美凍齡。

雪花秀還邀請身兼導演、演員及電影公司老闆多重身分的林涵、攝影師與產品設計師Jamie，品牌顧問EVELYN，拍攝「30女子，美好新蔘活」，詮釋30世代女子在生活中的忙碌，更要講究效率保養。

林涵表示，20多歲時的保養，以為步驟越多越好，但進入30歲之後，覺得有效、高效率的保養最重要，因此雪花秀主打「秀滋陰生人蔘系列1+1 縮時緊緻雙明星」，以滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露，搭配滋陰生人蔘縮時修護安瓶使用，使用3周就讓肌膚有感，兩款產品內，含有從1,000公斤高麗蔘中，萃取出1公克的稀有活性皂苷，濃縮成6,000倍珍稀精華，讓肌膚能快速吸收。

而在2021母親節檔期，雪花秀特別推出僅販售於韓國官方旗艦店的旗艦版明星商品限量組合，也是雪花秀粉絲必入手的限量商品，僅在SOGO忠孝、新光三越南西與A8、台中中港店販售。