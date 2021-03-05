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30女子人蔘速效保養 雪花秀韓版母親節檔限時登場

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
雪花秀引進韓國旗艦店專賣商品，於母親節檔期開賣。圖／雪花秀提供
雪花秀引進韓國旗艦店專賣商品，於母親節檔期開賣。圖／雪花秀提供

女人到了30歲之後，家庭、生活與工作更加忙碌，要懂得更愛自己，在保養上也更懂得投資自己，講究速效保養，韓系保養品牌雪花秀在今年母親節檔期，就喊出30世代女子用人蔘速效保養，捨去不必要的瓶瓶罐罐，強調投資的每款保養品，都要有效且能高效率保養。雪花秀的代言人宋慧喬，雖然即將邁入40世代，但她從30世代就開始用雪花秀保養，因此至今看來仍是完美凍齡。

雪花秀還邀請身兼導演、演員及電影公司老闆多重身分的林涵、攝影師與產品設計師Jamie，品牌顧問EVELYN，拍攝「30女子，美好新蔘活」，詮釋30世代女子在生活中的忙碌，更要講究效率保養。

林涵表示，20多歲時的保養，以為步驟越多越好，但進入30歲之後，覺得有效、高效率的保養最重要，因此雪花秀主打「秀滋陰生人蔘系列1+1 縮時緊緻雙明星」，以滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露，搭配滋陰生人蔘縮時修護安瓶使用，使用3周就讓肌膚有感，兩款產品內，含有從1,000公斤高麗蔘中，萃取出1公克的稀有活性皂苷，濃縮成6,000倍珍稀精華，讓肌膚能快速吸收。

而在2021母親節檔期，雪花秀特別推出僅販售於韓國官方旗艦店的旗艦版明星商品限量組合，也是雪花秀粉絲必入手的限量商品，僅在SOGO忠孝、新光三越南西與A8、台中中港店販售。

雪花秀最熱賣的潤燥養膚精華，則在各百貨通路，推出首四日發燒組，買潤燥養膚精華60ml正貨，就送潤燥養膚精華8ml*5，特價2,880元。

雪花秀潤燥養膚精華排隊組／指定專櫃獨家／潤燥養膚精華 60ml（正貨）、潤燥養膚精華8ml*5／價值4,880元、優惠價2,880元。圖／雪花秀提供
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雪花秀旗艦版人蔘微導精露組／新光三越南西／滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露50ml旗艦版、滋陰生人蔘煥顏露 15ml、滋陰生人蔘活膚乳15ml、潤燥養膚精華15ml、滋陰生人蔘修護眼霜EX 3ml、滋陰生人蔘修護霜EX 5ml（滋潤型）、岑草白泥淨膚面膜35ml、淨透保濕潔顏泡沫50ml／價值9,425元、優惠價5,980元。圖／雪花秀提供
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雪花秀旗艦版人蔘微導精露組／新光三越台中中港／滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露50ml旗艦版、滋陰生人蔘煥顏露 15ml、滋陰生人蔘活膚乳15ml、潤燥養膚精華15ml、滋陰生人蔘修護眼霜EX 3ml、滋陰生人蔘修護霜EX 5ml（滋潤型）、岑草白泥淨膚面膜35ml、宮中蜜皂50g／價值9,450元、優惠價5,980元。圖／雪花秀提供
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雪花秀旗艦版滋陰生人蔘修護霜組／新光三越A8／滋陰生人蔘修護霜 60ml（滋潤型）旗艦版、滋陰生人蔘煥顏露 15ml、滋陰生人蔘活膚乳15ml、潤燥養膚精華15ml、滋陰生人蔘修護霜EX 5ml（滋潤型）、臻雪丹御赤松賦活面膜 15ml、滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露 5ml、宮中蜜皂50g／價值10,957元、優惠價6,980元。圖／雪花秀提供
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30世代女性更要速效保養，雪花秀「秀滋陰生人蔘系列1+1 縮時緊緻雙明星」更能入手。圖／雪花秀提供
30世代女性更要速效保養，雪花秀「秀滋陰生人蔘系列1+1 縮時緊緻雙明星」更能入手。圖／雪花秀提供
雪花秀旗艦版潤燥養膚精華120ml／SOGO忠孝／潤燥養膚精華120ml旗艦版、潤燥養膚精華 30ml*2、滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露5ml、滋陰生人蔘修護霜EX 5ml（滋潤型）、臻雪丹御潔膚霜 EX 15ml／價值8,948元、優惠價4,680元。圖／雪花秀提供
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