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7-11獨賣！ORION櫻花限定版生啤酒 少女心大萌發！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
日本沖繩Orion奧利恩生啤酒推出「櫻花限定版」，選擇於全台7-ELEVEN便利商店獨家販售，常態版，亦可於全台7-11、全家、萊爾富、家樂福、大潤發、全聯、頂好超市常規販售。圖 / Orion奧利恩生啤酒。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
日本沖繩Orion奧利恩生啤酒推出「櫻花限定版」，選擇於全台7-ELEVEN便利商店獨家販售，常態版，亦可於全台7-11、全家、萊爾富、家樂福、大潤發、全聯、頂好超市常規販售。圖 / Orion奧利恩生啤酒。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

春日的到來，也令全台粉嫩櫻花相繼盛開。日本沖繩Orion奧利恩生啤酒推出「櫻花限定版」，選擇於全台7-ELEVEN便利商店獨家販售，並捎來自沖繩春日視覺與味覺的雙重浪感受。

因為地理位置位在日本南端，也讓沖繩成為全日本最早盛開櫻花的所在。一月中旬的沖繩已然渲染出粉紅色的浪漫春日奇景。來自沖繩的Orion奧利恩生啤酒以此為靈感推出「Orion奧利恩生啤酒櫻花限定版」，讓人即便無法前往日本，依然能以視覺、微醺，享有宛如在南國賞櫻的浪漫聯想。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

限定版瓶身的外包裝選用粉紅色的設計視覺，並有著櫻花圖案與「限定釀造」字樣，原料更選用日本櫻花花瓣、蘊含櫻花鹽漬成分，以及較一般麥芽風味更濃厚的沖繩在地麥芽進行釀製，啤酒酒液呈現淡紅色的夢幻色澤，即日起與日本同步限定推出，於全台7-ELEVEN獨家販售，而沖繩Orion奧利恩生啤酒常態版，亦可於全台7-11、全家、萊爾富、家樂福、大潤發、全聯、頂好超市常規販售。

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※飲酒過量，害人害己。

Orion奧利恩生啤酒推出「櫻花限定版」，除了外包裝採用櫻花、限定釀造等視覺，並實際加入風味較濃郁的沖繩麥芽與櫻花花瓣釀造。圖 / Orion奧利恩生啤酒。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Orion奧利恩生啤酒推出「櫻花限定版」，除了外包裝採用櫻花、限定釀造等視覺，並實際加入風味較濃郁的沖繩麥芽與櫻花花瓣釀造。圖 / Orion奧利恩生啤酒。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

沖繩 櫻花 日本

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