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想看！夏姿秋冬大秀預告 觀音山蓄水池影片場景好迷人
夏姿．陳SHIATZY CHEN即將在巴黎時裝周期間的3月8日，發表2021秋冬系列，因疫情持續影響，將採線上影音方式進行。
品牌也釋出大秀預告片段，拍攝地點選在興建於1908年的市定古蹟「觀音山蓄水池」，如地窖宮殿般約有42公尺長的蜿蜒路徑，巍然高牆聳立，身處其中有與世隔絕的寧靜，也感受到時光流逝的歲月痕跡。
在古蹟與服裝的交織串聯中，傳達東方工藝之美的記憶與溫度，夏姿更在本次以手稿劇本作為系列預告，完整保留拍攝腳本最原始的運鏡和燈光紀錄，讓觀賞者透過文字的穿針引線，置身其中。影片共分為3個篇章，包括開端、線索與刻劃，出現的物件包括時鐘 、沙漏、星象儀等都代表著時間流動的符碼，影片將於巴黎時間3月8日傍晚6點、台灣時間3月9日凌晨1點於品牌官網、社群同步首播。
█巴黎時裝線上直播：
https://parisfashionweek.fhcm.paris/en/
█官網：
https://www.shiatzychen.com/
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